DSV avanza firme en su compromiso con la sostenibilidad en España

Para 2024 impulsará un corredor multimodal totalmente sostenible para el transporte de mercancías entre Barcelona y Centroeuropa que combine camiones eléctricos y de biofuel HVO con el transporte en tren En su constante búsqueda por liderar el camino hacia un futuro más sostenible, DSV, una de las principales empresas transitarias a nivel mundial, ha dado un paso significativo al auditar por segundo año consecutivo lamemoria de sostenibilidad 2022 en España.

El documento, verificado y certificado por Bureau Veritas, refleja el compromiso de este proveedor de transporte y logística en integrar la sostenibilidad en todos los aspectos de su desarrollo de negocio para administrar los riesgos y las oportunidades de forma más eficiente, además de satisfacer las necesidades cambiantes de todos los agentes implicados: empleados, clientes, proveedores, comunidad local y sociedad.

Acciones verificadas

El documento contiene 82 acciones en los ámbitos medioambiental, social y de gobierno corporativo, cumpliendo con los estándares GRI, los principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La memoria ha sido liderada por el Comité de Sostenibilidad local de DSV España, un equipo multidisciplinario formado por profesionales que representan varias áreas de la compañía. Tres de los miembros son adicionalmente Embajadores de Sostenibilidad DSV dentro de la compañía para compartir Best Practices en materia de sostenibilidad a nivel global. En DSV España el máximo órgano de gobierno delega, supervisa y respalda a dicho comité en el desarrollo de las políticas, estrategias, compromisos y objetivos relacionados con la sostenibilidad.

Science Based Targets

Como parte de su compromiso con la lucha contra el cambio climático, DSV ha establecido objetivos ambiciosos de reducción de emisiones. La compañía de transporte y logística global tiene como objetivo alcanzar las cero emisiones netas en 2050, implementando metas a corto plazo, incluida la reducción del 50% de las emisiones en operaciones propias y del 30% en la cadena de valor para 2030.

Green Logistics

El compromiso activo con la transición sostenible también se refleja en ayudar a los clientes en su descarbonización, para ello DSV ha desarrollado Green Logistics, un conjunto de soluciones que van desde informes de CO2 hasta la compensación de emisiones de carbono (offsetting) y propuestas de combustibles sostenibles (insetting) para el transporte aéreo, marítimo y por carretera, ayudando en el diseño y optimización de una cadena de suministro más verde para los clientes.

Gold 2022 Sustainability Rating de EcoVadis

El grupo DSV ha obtenido la medalla de oro en Responsabilidad Social Corporativa 2022 por EcoVadis, el mayor proveedor global de calificaciones de sostenibilidad empresarial y RSC, demostrando que los principios de responsabilidad corporativa de DSV están plenamente integrados en los procesos comerciales. Este reconocimiento refleja su mejora continua y contribución al valor añadido sostenible en las cadenas de suministro.

Innovación sostenible

DSV apuesta por la sostenibilidad en el almacenamiento con servicios que promueven una cadena de suministro más circular y con instalaciones ecoeficientes. Entre las iniciativas, destacan la nave logística en Cabanillas (zona centro) y la nave multiplanta en Molins de Rei, Barcelona. Ambas instalaciones cuentan con almacenes robotizados de última generación para el fulfilment. Este sistema de almacenamiento único en España cuenta con la tecnología AutoStore, siendo el sistema compacto más rápido del mercado, un modelo pionero en robotización e innovación que ayuda a reducir eficazmente los residuos y el consumo de energía. Estos centros logísticos ecoeficientes cuentan con la máxima certificación en sostenibilidad BREEAM.

Descarbonización en el transporte de mercancías

Como proveedor líder de transporte y logística, DSV reafirma el compromiso con la sostenibilidad, gestionando soluciones a medida para la cadena de suministro con miras a equilibrar el coste del servicio y la reducción de huella de carbono.

Desde 2019 la compañía ha incorporado a su flota nacional vehículos híbridos para entregas de última milla en ciudades como Madrid y Barcelona. Son camiones FUSO híbridos que cuentan con el identificador ECO de la DGT, por lo que pueden circular libremente por cualquier gran ciudad, donde puede haber restricciones regulares en episodios de contaminación ambiental. Además de los camiones híbridos para entregas de última milla, la división de transporte terrestre en España tiene previsto incorporar 4 tractoras totalmente eléctricas para 2024, equipos que se utilizarán para entregas de transporte de cargas completas y parciales en distancias hasta 300 km. Adicionalmente, gran parte de los vehículos Euro 6 Plus o superiores circularán con combustible ecológico HVO, lo que supone una reducción de hasta el 90% de las emisiones de CO2.

Otra novedad para 2024 será un corredor multimodal totalmente sostenible para el transporte de mercancías entre Barcelona y Centroeuropa que combine camiones eléctricos y de biofuel HVO con el transporte en tren.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DSV 2022

Impacto en la supply chain de las nuevas medidas ambientales

En su firme compromiso por liderar el camino hacia un futuro más sostenible, DSV no solo ha auditado y verificado con éxito su Memoria de Sostenibilidad 2022, sino que también se embarca en una iniciativa que refleja su continua contribución a la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa.

Por ello, durante la jornada del miércoles 22 de noviembre organizó un webinar exclusivo para profesionales de la cadena de suministro y responsables de logística, donde ofreció un análisis profundo sobre el impacto de las nuevas medidas ambientales en la cadena de suministro y exploró como DSV puede colaborar con ellos para reducir significativamente su huella de carbono.

El encuentro digital abordó temas de plena actualidad, como las novedades del Impuesto especial sobre los envases de Plástico no reutilizables (IEPNR); el mecanismo de ajuste en la frontera de carbono (CBAM); y presentó en detalle el innovador proyecto Green Logistics desarrollado por DSV.

Durante el webinar, las empresas encontraron respuesta a sus dudas sobre el impacto de estas nuevas medidas ambientales en su cadena de suministro. "Estamos viendo una gran diversidad en los niveles de madurez en sostenibilidad, constatando diferencias notables entre las grandes corporaciones y las pequeñas y medianas empresas. Mientras que en las grandes compañías el nivel de madurez es evidente y se exige a proveedores contar con una clara estrategia en sostenibilidad, muchas pymes se encuentran aún en una fase inicial en sus iniciativas de sostenibilidad y ven muchos obstáculos para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030", afirma Sergi Hernández, Manager QSHE de DSV España, y uno de los ponentes del encuentro digital.

Acerca de DSV – Global Transport and Logistics

En DSV mantenemos las cadenas de suministro en movimiento en un mundo en constante cambio. Ofrece y gestiona diariamente soluciones para la cadena logística de miles de empresas, desde negocios familiares hasta grandes corporaciones multinacionales.

Con 75.000 profesionales en más de 90 países trabajan con pasión para proporcionar una gran experiencia al cliente y un servicio de alta calidad. Aspira a liderar el camino hacia un futuro más sostenible en el sector apostando por la sostenibilidad y el medioambiente.

DSV es una organización dinámica que fomenta la inclusión y la diversidad. Realiza negocios con integridad, respetando las diferentes culturas, la dignidad y los derechos de las personas.