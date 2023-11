El nuevo lanzamiento de Dr. INUK para el blanqueamiento dental, tiras blanqueadoras FORTE

El cuidado dental es esencial para mantener una sonrisa radiante y una salud bucal óptima. La empresa Dr. INUK, comprometida con la excelencia en este ámbito, ha lanzado recientemente un innovador producto que promete revolucionar el blanqueamiento dental: las tiras blanqueadoras FORTE.

Todos los detalles sobre el lanzamiento de las tiras blanqueadoras FORTE Dr. INUK, una compañía especializada en el cuidado bucal, se ha posicionado como un referente en el sector odontológico, y su misión es crear una comunidad de pacientes satisfechos y seguros de sí mismos. Para lograrlo, utilizan materias primas de primera calidad y la tecnología más avanzada, lo que les permite ofrecer productos de blanqueamiento dental de alta eficacia y seguridad.

Las tiras blanqueadoras FORTE representan un gran avance en el campo del blanqueamiento dental. Estas tiras adhesivas profesionales se aplican en la capa exterior de los dientes y están diseñadas para eliminar tanto las manchas internas como las externas, resaltando así el blanco natural de los dientes. Lo más destacado de estas tiras es que no contienen peróxido, ya que están formuladas a base de un ingrediente innovador, el PAP, lo que las hace seguras para el esmalte dental y las encías.

Formuladas y recomendadas por dentistas, estas tiras han demostrado su eficacia clínicamente, con una asombrosa eficacia del 83.3%. Esto significa que los resultados profesionales son visibles desde el primer día de uso. Además, son extremadamente suaves con el esmalte dental y las encías, evitando irritaciones o residuos incómodos. El adhesivo odontológico de tercera generación utilizado en estas tiras es de alta calidad y no segrega gel.

Un tratamiento sin complicaciones El tratamiento es simple y efectivo, con una aplicación al día durante 14 días consecutivos como mínimo. Además, las tiras blanqueadoras FORTE son fáciles de incorporar en la rutina diaria de cuidado dental.

Una de las ventajas adicionales es que estas tiras no solo blanquean los dientes, sino que también protegen el esmalte y las encías, asegurando que no haya daño mientras se logra una sonrisa más brillante.

Para los amantes del café, el té o incluso los fumadores, las tiras blanqueadoras de Dr. INUK permitirán el mantenimiento de una sonrisa brillante; además, se comprometen a proporcionar la mejor experiencia posible a sus clientes, ofreciendo resultados garantizados y un excelente servicio. Con envíos gratuitos a la Península y asistencia durante todo el año a través de WhatsApp, su enfoque en la satisfacción del cliente es evidente.

Las tiras blanqueadoras FORTE han significado una gran innovación en el cuidado dental. Con su fórmula de última generación y un alto grado de eficacia, ofrecen una solución segura y efectiva para blanquear los dientes. Si se busca una sonrisa más brillante y una mayor confianza en la salud bucal, este nuevo lanzamiento podría ser exactamente lo que se necesita.

Las tiras FORTE, se pueden encontrar en la web del laboratorio y en las mejores clínicas dentales.