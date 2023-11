Regent presenta el Seven Seas Grandeur, el sexto barco de la flota más lujosa del mundo

El sexto barco de una de las flotas más lujosas de la industria de cruceros, Seven Seas Grandeur, llegará a Barcelona en su travesía inaugural el próximo 25 de noviembre.

Seven Seas Grandeur ofrecerá uno de los espacios y proporciones de personal por huésped más altos de la industria, con una plantilla de 548 personas y capacidad máxima de 746 huéspedes.

Regent Seven Seas Cruises, la línea de cruceros de lujo líder en el mundo, ha recibido al Seven Seas Grandeur, el sexto barco que se une a La flota más lujosa del mundo™.

Seven Seas Grandeur es la culminación de más de tres décadas de experiencia de Regent en cruceros de lujo. Inspirado en el pasado y sorprendentemente reinventado para el futuro, el buque fue diseñado por el reputado y premiado Estudio DADO y construido por el constructor naval Fincantieri en Ancona, Italia, en poco más de dos años. Con una plantilla de 548 personas y capacidad máxima de 746 huéspedes, Seven Seas Grandeur ofrecerá uno de los espacios y proporciones de personal por huésped más altos de la industria, brindando un espacio incomparable, un servicio impecable, arte fascinante a bordo y experiencias únicas.

"Las expectativas tanto de nuestros leales huéspedes anteriores como de aquellos que son nuevos en Regent serán superadas por el estilo refinado, la elegancia incomparable y la belleza impresionante de Seven Seas Grandeur", dijo Andrea DeMarco, presidenta de Regent Seven Seas Cruises. "A medida que el apetito por los viajes de lujo continúa creciendo, la entrega de Seven Seas Grandeur brinda aún más oportunidades para navegar por el mundo mientras se disfruta de los más altos estándares de hospitalidad en un entorno lujoso y espacioso".

Con 20 años de experiencia, el capitán Luciano Montesanto y su equipo comandarán el viaje inaugural de Seven Seas Grandeur desde Venecia (Trieste), Italia, el 18 de noviembre, en su ruta hacia Barcelona. El día 25, ya en la Ciudad Condal, algunos medios de comunicación podrán visitar el nuevo barco y disfrutar de uno de los almuerzos que el magnífico equipo de chefs diseñará para la ocasión y darles así la bienvenida a bordo.

Luego, el barco atravesará el Atlántico hacia Miami, Florida, para un elegante y exclusivo evento de gala el 10 de diciembre de 2023, donde la madrina del barco, Sarah Fabergé, miembro fundadora del Fabergé Heritage Council y bisnieta de Peter Carl Fabergé, llevará a cabo la ceremonia de bautizo.

Tras el bautizo del barco, los huéspedes disfrutarán descubriendo el Caribe, dos tránsitos por el Canal de Panamá y un itinerario navegando por la costa este de los EE. UU. -en una temporada inaugural con una notable demanda-, justo antes de navegar de regreso a través del Atlántico desde Nueva York a Barcelona, el 10 de abril de 2024, para explorar el Mediterráneo durante el verano de 2024.

Seven Seas Grandeur cuenta con 15 impresionantes categorías de alojamiento, que van desde los 29 metros cuadrados hasta los 412 metros cuadrados. Desde la palaciega Regent Suite de 11.000 euros por noche, hasta las contemporáneas pero atemporales Distinctive Suites, exquisitamente decoradas. Los diseños de las estancias evocan una sensación residencial y de lujo clásico, aprovechando las cualidades de la luz natural, meticulosamente pensadas.

El denominado programa culinario Epicurean Perfection se ha mejorado en las 8 exquisitas experiencias gastronómicas del barco, incluidos sus 5 restaurantes de especialidades de cortesía, con 130 nuevos platos creados exclusivamente para Seven Seas Grandeur. La gastronomía a bordo estará a cargo del chef ejecutivo senior Michael Meyepa y el director de alimentos y bebidas Stéphane Carriou, junto con un equipo dedicado que incluye a grandes chefs, sommeliers y profesionales del servicio de la industria. Además, la experiencia culinaria se mejorará con diseños cautivadores y reinventados para los restaurantes exclusivos Compass Rose, Prime 7, Chartreuse y La Veranda.

Para los huéspedes que buscan ampliar sus habilidades culinarias, la Cocina de Artes Culinarias del barco ofrece clases prácticas, demostraciones especiales y más, en una instalación de enseñanza culinaria de nivel profesional dirigida por chefs altamente experimentados. Un amplio plan de estudios de clases está inspirado en los destinos globales explorados por toda la flota Regent e incluye lecciones sobre comida y vino franceses, carnes y mariscos de Nueva Zelanda y sabores del noroeste del Pacífico.

Seven Seas Grandeur también albergará una colección de arte de 1.600 piezas, cuya pièce de résistance será una obra maestra diseñada a medida: Journey in Jewels, el primer huevo de Fabergé que residirá permanentemente en el mar. Además, el barco estrenará el primer recorrido de arte digital de Regent, Art Experience, que estará disponible a través de la nueva aplicación móvil de Regent a partir de diciembre de 2023.

Se incluyen, además, múltiples obras de Picasso; una escultura Bonsai Cherry Tree de bronce y vidrio fundido a mano hecha a medida, que dará la bienvenida a los huéspedes al restaurante de fusión asiática Pacific Rim; y El árbol encantado, un tapiz de 12 metros de altura tejido a mano por el artista brasileño de renombre mundial Walter Goldfarb.

Para aquellos huéspedes que buscan unas relajantes vacaciones en crucero, la experiencia Serene Spa & Wellness del barco contará con tratamientos de spa nuevos y exclusivos, con un menú que integra las mejores técnicas de su clase e ingredientes de lujo de todo el mundo. Los nuevos tratamientos incluyen la utilización del poder restaurador de una cama de ámbar y cristal de cuarzo y una mesa de tratamiento avanzada para un masaje de bienestar Zero Gravity.

Cabe destacar que la apuesta de Regent por el mercado español es más que notable. Además de la escala el 25 de noviembre en Barcelona, donde se llevará a cabo la primera travesía transatlántica inaugural desde Barcelona a Miami ese mismo día, el 10 de abril zarpará de Nueva York a Barcelona y un Barcelona-Barcelona el 24 de abril, de cara a la temporada del Mediterráneo. Asimismo, una vez finalizada la temporada, zarpará desde Barcelona el 24 de agosto con rumbo a Nueva York.

Según Juan Rodero, CEO de StarClass/Un Mundo de Cruceros, "la inauguración de Seven Seas Grandeur, junto con su posicionamiento con numerosas salidas en Barcelona y el Mediterráneo en 2024, supone una clara apuesta por parte de Regent Seven Seas por el mercado español en concreto y por Europa en general".

El mercado español sigue así la tendencia del mercado internacional, en el que el segmento del crucero de lujo es uno de los que experimentan un mayor crecimiento y en el que España está escalando puestos, temporada tras temporada.

Acerca de Regent Seven Seas Cruises Regent Seven Seas Cruises® es una línea líder de cruceros de lujo, ofreciendo una Experiencia Incomparable™ durante más de 30 años. Con un máximo de 746 pasajeros, los espaciosos y elegantes barcos de la línea -Seven Seas Explorer®, Seven Seas Mariner®, Seven Seas Navigator®, Seven Seas Splendor®, Seven Seas Voyager® y, a partir de 2023, Seven Seas Grandeur™- forman The World's Most Luxurious Fleet™ y exploran más de 500 destinos inmersivos en todo el mundo. Ofreciendo un espacio en el mar sin igual, los huéspedes disfrutan de elegantes alojamientos en suites, casi todas con balcones privados, que se encuentran entre las más grandes en el mar, así como un servicio altamente personalizado a través de lujosas áreas públicas y amplios espacios al aire libre. Exclusivas de Regent Seven Seas Cruises son las excursiones en tierra ilimitadas y gratuitas disponibles en todos los puertos, convirtiéndola en una de las únicas compañías de cruceros con todo incluido. Las tarifas del viaje también incluyen cocina gourmet en una amplia gama de restaurantes especializados y restaurantes al aire libre, vinos y licores de calidad, entretenimiento, acceso ilimitado a internet, servicio de lavandería gratuito, propinas, traslados en tierra y paquetes de una noche de hotel antes del crucero para los huéspedes que se alojen en suites de nivel Concierge o superior. Además de mayordomo y otros detalles exclusivos, a partir de suites Penthouse o superior.

Acerca de StarClass Cruceros StarClass nace bajo el paraguas de la compañía Un Mundo de Cruceros, que aporta casi 30 años de experiencia comercializando cruceros premium y de lujo. StarClass aglutina hasta 14 marcas de lujo que ofrecen los más altos estándares de calidad, servicio y atención al detalle que los clientes más exigentes pueden esperar.

StarClass reúne en un mismo concepto no solo algunas de las mejores navieras, sino también los servicios y experiencias de viaje más exclusivas, enfocadas a brindar una experiencia única a aquellos que deseen vivir un viaje inolvidable.

StarClass proporciona a cada viajero una experiencia única que cubre todas sus necesidades y expectativas, como un viaje hecho a medida.

Ante la diversidad de navieras categorizadas como great luxury, ultra luxury o superior, su principal valor es recopilar la amplia oferta, conocerla a fondo y facilitar la elección en función del perfil del viajero.