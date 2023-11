Cómo crear un negocio online que genere 10.000 € sin tener experiencia previa

Los continuos avances de la tecnología e internet y las redes sociales con el paso de los años han abierto un escenario de múltiples oportunidades para los emprendedores que desean iniciar un negocio por su propia cuenta

Sin embargo, el emprender y consolidar una marca personal en línea no es una tarea sencilla dentro de un ecosistema empresarial cada vez más complejo y desarrollado. Esto se debe a que en el camino surgen ciertos temores e incertidumbres como el miedo al fracaso, a no ganar suficiente dinero o no disponer de los conocimientos suficientes.

En este contexto, destaca la tarea de Daniel Schepers: un emprendedor digital que mediante su metodología denominada Incubadora de Lanzamientos propone crear un negocio online rentable, en tan solo unos pocos días y sin experiencia previa.

Qué considerar a la hora de montar un negocio digital Daniel Schepers es un especialista en Administración y Finanzas que creó la Incubadora de Lanzamientos: una estrategia innovadora de marketing digital que permite formar negocios online en pocos pasos a través de los cuales poder llegar a obtener ingresos de hasta 10.000 €.

Esta metodología ofrece a los emprendedores la oportunidad de generar cursos o formaciones en línea sobre determinados conocimientos específicos y, así, completar el círculo de las tres libertades: la libertad geográfica de trabajar desde cualquier parte del mundo, la temporal de no tener que depender de jefes, horarios fijos u obligaciones, y la económica de contar con un emprendimiento que vaya acorde de su estilo de vida.

Según Daniel Schepers, el primer aspecto a tener en cuenta para montar un negocio digital es considerar el área del conocimiento a desarrollar porque contribuye a ganar tiempo que es un bien muy valioso, hoy en día. Esto implica definir concretamente el nicho de mercado en el cual se desea entrar para aprender nuevas habilidades.

Realizar este paso aporta diversas ventajas futuras, como conseguir un alcance global de ventas sin destinar muchas horas, producir formaciones en línea que conllevan altos beneficios económicos por bajos costes de inversión y no despilfarrar recursos en la contratación de personas.

Otro punto central que un aspirante a emprendedor no debe soslayar es el valor de ser pragmático, de vender operaciones que solucionen los problemas de raíz y constituyan casos de éxito que es lo que respalda cualquier negocio online.

Cómo iniciar un negocio online desde cero Existen dos formas de crear un negocio online: como experto conocedor de algún tema específico o como lanzador (coproductor) que es quien tiene la habilidad de realizar lanzamientos con sistemas como webinairs, PLF, lanzamientos meteóricos, embudo de ventas, etc.

El emprendedor, según explica Daniel Schepers, necesita primero aprender a ejecutar un lanzamiento y aplicar una estrategia de marketing multicanal. También puede recurrir a especialistas con éxito real en algún nicho de mercado, autores de libros, expertos en redes sociales o personas dentro de su propio entorno, con las cuales establecer formaciones online y amplificar sus ganancias.

Por último, cabe destacar que en la comunidad de la Incubadora de Lanzamientos los alumnos también tienen la posibilidad de encontrar lanzadores o expertos con quienes crear sinergias de negocios.