Funneltropia, una agencia de marketing que lleva a cabo estrategias de email marketing

Hoy en día, el crecimiento de todo tipo de empresas depende en gran medida del mercadeo digital. Y, dentro de una extensa variedad de herramientas, se encuentra la estrategia de email marketing, que es uno de los mecanismos más potentes para fidelizar clientes y aumentar la conversión, siempre y cuando se implemente de la manera correcta.

En este sentido, Funneltropia, una agencia de marketing digital que ofrece distintos servicios, remarca que para desarrollar una estrategia de email marketing que sea realmente efectiva se deben tener en cuenta varios factores como el objetivo, la audiencia y la creación de contenido valioso.

Definir objetivos concretos Ante todo, Funneltropia señala que una buena estrategia de email marketing debe incluir un plan detallado, en el que se clarifiquen todos los aspectos que se deben considerar antes de comenzar a enviar correos electrónicos.

La agencia señala que el primer punto que se debe considerar es definir objetivos claros. Eso incluye tener claro lo que se espera lograr con cada campaña. Es decir, que es necesario precisar si el propósito es incrementar las ventas, aumentar la conciencia de marca, mejorar la retención de clientes o generar lecturas en una página web, entre otros.

Un segundo punto de vital importancia es conocer a la audiencia, ya que la efectividad de la campaña dependerá de que el contenido de los correos electrónicos se ajuste a los intereses y hábitos de los potenciales clientes.

Contenido de interés Asimismo, Funneltropia recomienda enfocarse en generar contenido que realmente sea atractivo para el cliente, al aportarle información valiosa y relevante. Israel Huerta, CEO de la agencia, explica que este punto es fundamental, ya que no solo incide en un aumento de las ventas, sino que también ayuda a construir relaciones sólidas entre la empresa y los clientes.

Por último, la agencia de marketing destaca la importancia de estar abiertos a la prueba y optimización constante. Con esto se refiere a que es necesario controlar las métricas para conocer cómo está funcionando la estrategia de email marketing y estar dispuestos y formados para identificar lo que funciona y lo que no y aplicar los ajustes pertinentes.

Asesoría de Funneltropia Por otro lado, los especialistas de Funneltropia son conscientes de que muchas empresas y emprendimientos no cuentan con los conocimientos ni el personal calificado para implementar estrategias de marketing digital. Razón por la cual, diversas compañías se abstienen de desarrollar estrategias de email marketing o las aplican sin conseguir lo que se proponen.

Por esta razón, la agencia pone a disposición un equipo de profesionales capacitados en distintos aspectos del marketing digital, quienes se encargan de asesorar a los clientes y les ofrecen soluciones específicas de acuerdo con las características inherentes de la empresa.

En conclusión, Funneltropia recomienda que la estrategia de email marketing no se trate del envío indiscriminado de correos electrónicos, sino que se lleve a cabo en un plan concreto. Con este fin, invita a los emprendimientos a agendar una llamada con su equipo para obtener la asesoría y servicios necesarios para consolidar el crecimiento.