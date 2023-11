​Una Constitución de todos

De entre los actos con motivo del juramento de la Constitución por parte de la princesa Leonor de Borbón no debe pasar inadvertido el discurso que Su Majestad el Rey Felipe VI pronunció en el almuerzo oficial. Un discurso, dentro de una serie de actos que se convirtieron en una fiesta en honor de la Constitución, que en la actual coyuntura política adquiere un significativo valor. Sobre todo porque interpelan a decisiones personales que están deslegitimando de hecho principios básicos de la arquitectura constitucional.



La Constitución, que no debe ser entendida como un texto sagrado que no pueda y deba ser modificado, siempre a partir del consenso y no de forma unilateral o por la vía de los hechos, en palabras del Rey, fue una “gran obra colectiva sobre la que se basa y descansa una convivencia libre, pacífica y ordenada”. Tengámoslo todos en cuenta.