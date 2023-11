Poner al mar por testigo y juez

No lo veo igual que Juanjo Álvarez cuando en su artículo: “Ética como faro en tiempos de zozobra” del 19 de noviembre en DV, aseguraba: “La democracia es el arte de vivir en desacuerdo y convivir entre diferentes”.



Mas bien elijo: La convivencia, es el arte de saber relacionarnos democráticamente entre diferentes, en como mínimo actitud y disposición a acatar las normas del respeto básico, las entendamos o no.

Cuando dice: “Comprobamos como la geopolítica mundial sigue marcada por el caos, por el recurso a la guerra, por el uso desmedido y brutal de la fuerza, etc.” se refiere al relato de una secuencia de causas/consecuencia, pero si no reparamos en la causa primera o pecado original: (primer tiro) difícilmente podremos atajar la consecuencia última: (próximo tiro), y no dejará de darse, siendo siempre de la misma índole: violación, muerte y destrucción.

¿Cómo lograr superar ese bucle de negatividad y conflictividad...que marcan nuestra época? se pregunta. Propone un gran pacto social y político estable.

Hoy y siempre, aunque vayan disfrazadas de humanitarias y salvadoras, el gran móvil de las guerras es sustraer y controlar un botín: tierra, bienes y personas, para sumar cota de poder. Así, si queremos superar ese “bucle de negatividad” se debe comenzar a devolver lo que por la fuerza se usurpó. Yo con mi vecino puedo tener una disputa por un rincón del jardín, pero nunca por el del jardín del vecino del otro lado de una calle que hace de frontera.

Los mares y océanos son fronteras naturales. Si queremos un mínimo de distensión global, comencemos por repasar los medios utilizados para que, territorios situados en una orilla del mar pertenezcan a un país situado en la otra, y a partir de ahí avanzamos, siendo la mejor reparación….la devolución.

Lo hasta aquí escrito fue enviado como artículo de opinión a 32 periódicos y semanales. Ni uno solo lo ha publicado y Juanjo Álvarez sabe que es por la razón inversa a quienes denuncian esto mismo, pero en forma de acusaciones genéricas que no comprometen ni al autor ni al destinatario anónimo. No quita para que de valor a la parte práctica de su artículo; la que invita a buscar fórmulas cívicas populares para penar la falta de ética política por encima de lo que determinan jueces (sus jueces) al interpretar la ley de manera sesgada, ante hechos punibles de cargos políticos: “Las relaciones entre ética y política son un tema de viva discusión cotidiana, ahora más que nunca. Han coincidido en el tiempo diversas circunstancias que nos va a obligar a una profunda elevación de los criterios de lo que juzgamos aceptable en política desde un punto de vista ético. El parámetro de valoración de la política y de los políticos no puede ser el código penal”.

No coincido con Juanjo Álvarez cuando propone con generalidades, el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos, cuando es precisamente lo que se ha dado con más pasión y entrega que nunca en este interín entre legislatura y legislatura y ya se le auguraun nuevo fracaso, en la misma línea de todos los conocidos desde que tengo uso de razón política. Lo razono en que todos van a pillar ”cacho” de poder político sectario y no mayor bienestar de autonomía ciudadana. Lo mismo que en todas las negociaciones a lo largo de la historia.

Todo lo bienintecionado que propone hasta el final de su artículo para que esos encuentros entre diferentes se den dentro de parámetros que inequívocamente llevarían a alcanzar el consenso para gobernar dentro del respeto y la colaboración entre gobierno y oposición, solo serían posible entre personas civilizadas, o dicho de manera mas amable y asimilable para su rango social y susceptibilidad, entre personas con comportamientos solidarios asimilables a civismo humano merecedores de respeto y confianza…que no se da en política.

De esto último adolecen en demasía nuestros políticos; falta de respeto a las normas cívicas y democráticas, a consecuencia de la impunidad política y una judicatura politizada. La consecuencia última, la falta de confianza de todos hacia todos, es decir un caos civilizatorio en toda comunidad de convivencia. El quebranto moral y espiritual incluso de nuestros jóvenes, de la que España a nivel mundial ya va trazando una hoja de ruta distinguida……..y a la cabeza.

Cuando Juanjo Álvarez se despide: “Nuestro reto pendiente como sociedad es poder lograr generar e impulsar una cultura democrática de pleno respeto de los derechos civiles, políticos y sociales de todas las personas y por transmitir a las nuevas generaciones una cultura del diálogo y de no violencia como instrumento único para resolver los conflictos”....nos viene a dar más de lo de siempre, para que volvamos a tener lo mismo que siempre………...mediocridad.

Se habla de Justicia Restaurativa y Memoria Histórica, pero tan solo referido a temas político-humanitarios derivados de la guerra civil como fueron también las acciones terroristas de ETA en su origen, con aún miles de personas enterradas en cunetas, cientos de víctimas de abusos sexuales por parte de la iglesia católica y otras tanta víctimas de errores sanitarios también irreparados.

Puede ser que en algún otro lugar de España también, pero conozco un solo municipio que mantiene la titularidad y propiedad de los montes comunales a nombre de su ayuntamiento. En Torre de Don Miguel y gracias al tesón y celo comunal de su alcaldesa Nazaret Martín, es el único pueblo que se ha resistido a la presión y no cederlos a la Junta de Extremadura. Una persona humana antes que política, que trabaja de alcaldesa con criterio de bien común a cambio de ninguna retribución pública. El resto expoliado...también irreparados

Hasta aquí he tratado de dibujar el arco político que va desde el este (salida del sol) hasta el oeste (donde se “matan a tiros” por un puñado de euros expoliados a los ciudadanos) de este grueso y grosero trazo político, que con solo repasar el reguero de víctimas que produce, nada confiable se puede esperar de ellos, a no ser que acepten hacer práctica una fórmula cívica para empoderar a la ciudadanía no política hasta sus mismos niveles de decisión.

Las tierras extremeñas son testigos del bien hacer de esa gran mujer que ya hace práctica en su municipio esa fórmula cívica. El mar Mediterráneo es testigo de este nuevo éxodo forzado y acogida aparentemente humanitaria, con doble o triple interés unilateral de la UE y sus países miembros a favor del neoesclavismo africano y neonegrerismo tan rentable para traficantes de la UE que a decir del fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife José Luis Sánchez Jaúregui:”Todos sabemos que hay determinada esclavitud que produce mucho más rápido muchísimo dinero” Sospecha de que niños y niñas están siendo forzados para a emigrar para ser explotados sexualmente en la UE. También sobre esta temática GARA-NAIZ tras publicar la primera parte, censuró mi articulo:“INMIGRACIÓN: como fin o como medio (y 2) ¿quién le mandó callar?

¿Quien hará de juez para obligar al gobierno a restituir los montes comunales como también el agua y derechos democráticos expoliados en este país? ¿Quien hará de juez en la UE para reparar el expolio histórico en África, los crímenes, violaciones y frenar el negocio por el éxodo masivo humano a la UE?

Juanjo Álvarez, vosotros los independientes desvinculados de partidos, podéis denunciar, reclamar y proponer con nitidez toda esta inmoralidad por carencia ética, que impide confiar en ellos y homologarles como demócratas, con solo dejar esas generalidades político-poéticas que generan falsas expectativas y con un poco más de valentía forzar compromisos político-sociales. Cuando aseguras: “La ética marca los límites de la política”, hay que entender que política también es todo lo que escribís desde primera línea mediática sin vetos ni censuras como lo hacen con quienes escribimos más incómodo y directo.

“Lograr el equilibrio entre el componente ético y una gestión política eficiente capaz de aglutinar consenso ciudadano (no solo de partidos políticos y sindicatos “bienpagaos”) exige una regeneración de la política para crear y confiar de nuevo (o por primera vez) en ella y en quienes la ejercen”…...Ahí si. Como arranque y muestra sincera de trabajar a favor de esa regeneración, bastaría que levantaran el veto mediático incentivado, a una prensa regada con millones de nuestro dinero para censurarnos a quienes les sostenemos. A partir de ahí, abrir debates televisivos entre políticos y ciudadanos libres y gratuitos en igualdad de oportunidad a la de tanto tertuliano “bienpagao”.

Demostrarían que ya dan curso, cauce y atención mediática e institucional a esa fórmula cívica, tras denuncias y reclamaciones (para nada genéricas). Así podríamos comenzar a confiar en la política, lo demás..mas guerra y quebranto

Un primer paso de ese nuevo bien hacer político sería que, el PNV explicara porqué ha aplicado tanto celo en las negociaciones para la investidura, a que sea solo la Ertzantza y nunca el Seprona (Guardia Civil) quien investigue delitos medioambientales en nuestra comunidad; a la par, que el Sr. Otegi nos explicara la razón del silencio de EH-Bildu con todos los precedentes de delito medioambiental que quedan impune por falta de celo investigador o de medios en la Ertzantza, como pudiera ser el de la incineradora de Gipuzkoa o Zaldivar.

Ya lo aclaran desde la magistratura cuando aseguran: “La Fiscalía alerta de que los expertos de la Ertzantza contra la corrupción y delitos ambientales no resisten y se van. Carmen Adán (fiscal superior) insiste en el Parlamento en que el Gobierno de Urkullu no es proactivo para investigar causas contra el medio ambiente. No hay suficiente inversión y se van”. ¿Quien lo ha publicado?

El Medio Ambiente es casa de todos, y quien no sabe respetar y cuidarla debe dejar esa labor. No se soluciona con el relevo generacional de los políticos como parece que espera el PNV, sino con la regeneración de las leyes, la electoral y de partidos políticos, para dar paso y peso a plataformas ciudadanas independientes, comunales y batzarres….a lo que se opone el PNV.

“Entender que ya se están madurando las condiciones -objetivas y de la conciencia- para una gran mutación de lo personal a lo social, es precondición indispensable para adoptar un compromiso individual con la libertad, la verdad la justicia y la virtud cívica y de cada cual”. Es decir: la Revolución, tal como la entiende el filósofo social, librepensador e historiador Félix Rodrigo Mora.