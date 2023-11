​Lo que nos hace libres

“La violencia de género no es un cuento”, “Espacio libre de acoso”, “Espacio libre de racismo”, “Espacio libre de homofobia”, “Espacio libre de transfobia”, “Espacio libre de violencias machistas”, “Espacio de respeto”. Bellos eslóganes publicitarios, ¿no es cierto?, píldoras de valores humanos indiscutibles con los que todos deberíamos estar incondicionalmente comprometidos; pero insuficientes, en mi opinión, en una institución educativa, que es donde los he leído.



Puestos a poner tratamientos paliativos de urgencia, yo, por ejemplo, echo de menos “Espacio libre de ignorancia”, “Espacio libre de pasotismo”, “Espacio libre de absentismo”, “Espacio libre de plagios”, “Espacio libre de desidia”, “Espacio libre de teléfonos móviles”, “Espacio libre de ‘titulitis’”, “Espacio libre de pensamiento único”, “Espacio libre de sectarismo”, “Espacio libre de gregarismo”, “Espacio libre de hembrismo”, “Espacio libre de hipersexualización”, “Espacio libre de buenismo”, “Espacio libre de sensiblería”, “Espacio libre de insensatez”, “Espacio libre de hipocresía”, “Espacio libre de politización”…

En fin, si se prefiere, “Espacio de conocimiento”, “Espacio de interés”, “Espacio de participación”, “Espacio de honradez”, “Espacio de responsabilidad”, “Espacio de estudio”, “Espacio de esfuerzo y aprendizaje”, “Espacio de debate”, Espacio de libertad”, “Espacio de apertura”, “Espacio de reflexión”, “Espacio de igualdad, “Espacio de humanidad”, “Espacio de seriedad”, “Espacio de reflexión”, “Espacio de coherencia”, “Espacio de dignidad y verdad” …

Las actitudes, los valores y los comportamientos contrarios a la convivencia -salvo por determinadas patologías-, al igual que sus opuestos, no surgen por generación espontánea ni son de origen vírico, aunque a veces se comporten como tal. Cada ser humano es un recipiente que, inexorablemente, por su propia naturaleza, está predestinado a irse llenando a lo largo de la vida de conocimiento, que acaba asentándose en principios y valores. Cuando una sociedad renuncia al conocimiento, el vacío que se genera, necesariamente, ha de ocuparse, y, las más de las veces, lo hace con un mal entendido “carpe diem” y con sentimentalismo, a los que, necesariamente, les sobreviene la insatisfacción, que, no en pocos casos, muda en depresión o en embrutecimiento, en agresividad y violencia en sus distintas manifestaciones.

No obstante, intentar arreglar estos desgarros con tiritas publicitarias o propagandísticas (con la insinceridad que se les presupone), pensando que eso hará que calen en el individuo los valores de humanidad, de ayuda, de respeto, de solidaridad, de amor, en definitiva, es de una ingenuidad propia, precisamente, de ignorantes.

Convendría plantearse, con urgencia, una sólida formación y un sólido conocimiento libres de ideologías, que contribuyan a la constitución de un carácter racional, analítico y crítico, más humano.

Eso, sin duda, nos alejaría de la violencia, del acoso, del racismo o de cualquier clase de alterofobia más que cualesquiera cartel o pancarta con lemas repetitivos y desgastados.