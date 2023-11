Motoffroad Trail Academy garantiza un 2024 de pura emoción Trail para vivir la aventura en cada espacio

Motoffroad Trail Academy es una destacada empresa especializada en la enseñanza y promoción del motociclismo trail para adultos. La academia se ha convertido en un referente en la escena trail, ofreciendo una variedad de servicios que van desde salidas y eventos hasta cursos especializados de técnica de conducción.

Fundada con el propósito de proporcionar experiencias emocionantes y educativas a entusiastas de las motos trail, Motoffroad Trail Academy ha ganado reconocimiento por su compromiso con la calidad de la enseñanza y la creación de comunidades apasionadas de pilotos trail.

La empresa de motocross en Barcelona extiende una invitación a un año lleno de adrenalina, aprendizaje y experiencias inolvidables en 2024. Por eso, los usuarios deben prepararse para desafiar los límites convencionales, montar su moto trail y unirse a ellos en un viaje emocionante.

Entre los servicios que ofrece la academia se encuentran:

Salidas offroad mensuales: Descubrir la magia de Cataluña con los expertos

Cada mes, Motoffroad Trail Academy organiza salidas offroad que sumergirán a los participantes en la impresionante naturaleza de Cataluña. Los instructores expertos los guiarán a través de terrenos desafiantes, compartiendo técnicas esenciales para conquistar cualquier camino en la moto trail. No solo es una oportunidad para perfeccionar las habilidades, sino también para sumergirse en la emoción de la conducción offroad en una comunidad apasionada de entusiastas.

Viajes épicos en 2024: Marruecos, Pirineos y más allá

Este año, elevan sus aventuras a nuevas alturas. En marzo, proponen la invitación a un viaje a Marruecos casi al 100% offroad, donde se descubrirá la magia de este país a través de travesías emocionantes.

En junio, conquistarán los Pirineos desde Roses hasta San Sebastián, ofreciendo vistas impresionantes y desafíos emocionantes.

Pero eso no es todo, en julio, el viaje dividido en dos partes llamado Northern Spain Trip, desde Lleida hasta Bilbao y de Bilbao a Finisterre, llevará a los motoristas a la máxima expresión del offroad, desafiando las habilidades en cada tramo.

En octubre, se sumergirán en Marruecos coincidiendo con el Rally du Marroc, permitiendo de esta manera presenciar tramos clasificatorios para el Dakar mientras se explora este fascinante país.

Clases de técnica: Eleva las habilidades a nuevos niveles

Motoffroad Trail Academy no solo se trata de aventuras épicas; también están comprometidos con el crecimiento. Ofrecen clases de técnica tanto individuales (One to One) como grupales a lo largo del año. Aprender de los mejores, perfeccionar las habilidades de conducción trail y llevar la experiencia a un nivel completamente nuevo.

No hay que perderse la oportunidad de ser parte de la comunidad de Motoffroad Trail Academy y vivir la verdadera emoción de la moto trail. Para obtener más detalles, asegurar un lugar en las emocionantes aventuras de 2024 y unirse a su comunidad, se puede visitar su sitio web y hacer que este sea un año trail inolvidable.