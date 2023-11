Fundación United Way y la Cámara de Comercio de EEUU en España han colaborado con comedores sociales de Madrid y Barcelona en el Día de Acción de Gracias

La Fundación United Way España y la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChamSpain) impulsan una intensa actividad de voluntariado el Día de Acción de Gracias -Thanksgiving- en comedores sociales de Madrid y Barcelona. En este día, que se celebra todos los años en Estados Unidos y Canadá, las familias y los miembros de la comunidad se reúnen en torno a la mesa para compartir y agradecer las buenas cosas que se han vivido y el final de alguna desgracia En honor a la festividad y al espíritu de compartir mesa, AmChamSpain y United Way organizan cada año una acción de voluntariado corporativo en la que participan más de 50 voluntarios de United Way y de empresas miembros de AmChamSpain, que ayudan en las tareas de servir la comida y de acompañar a las personas desfavorecidas que acuden a los comedores sociales de Madrid y Barcelona.

En esta ocasión, los voluntarios participantes en comedores sociales de Madrid han venido de Bové Montero y Asociados, ENTERPRISE, PIMCO, Rivero & Gustafson Abogados, Singular People, Zavala Civitas, destacando la colaboración de Moderna, empresa de la que participan 18 personas, incluyendo miembros de su cúpula directiva. Además, trabajadores de Bové Montero y Asociados y la Cámara de Comercio de EEUU en España han participado en comedores sociales de Barcelona.

En este especial "Día de Acción de Gracias" los 53 voluntarios atendieron a más de 1.500 personas. Marina Fuentes, CEO de La Fundación United Way, destaca el éxito de esta iniciativa "queríamos unirnos con nuestros socios de AmChamSpain en una actividad multitudinaria y no dejo de sorprenderme con la generosidad de la gente".

Para Aida Casamitjana, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de EEUU en España "como parte de la misión del Comité de Responsabilidad Social Corporativa de AmChamSpain, servimos de plataforma de comunicación para las iniciativas de RSC desarrolladas por nuestras empresas socias y facilitamos el contacto entre ellas y las plataformas de acción social. Estamos encantados de apoyar esta iniciativa, tan alineada con nuestros objetivos, y nos sentimos tremendamente orgullosos de la rapidez con la que tantas empresas se han sumado".

United Way aúna el esfuerzo de empresas, voluntarios, ONGs e instituciones para luchar por la salud, educación y estabilidad financiera de los más vulnerables en cada comunidad. Busca un cambio sistémico y sostenible para cada individuo. Aunque en esta ocasión no es una acción social continuada en el tiempo, sí es una oportunidad para aunar esfuerzos y concienciar en la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos de la comunidad.

Acerca de United Way:

En United Way creen que toda empresa tiene la capacidad de generar un impacto positivo en su entorno más cercano. Para ello, identifican necesidades a nivel local sobre tres áreas concretas: educación, seguridad financiera y salud. Unen a las empresas con ONGs e Instituciones que trabajan sobre esas áreas. Desarrollan proyectos a medida dando respuesta a las necesidades detectadas y miden el impacto real creado en el entorno y sus beneficiarios.

Fundada en EEUU hace 130 años, United Way es la organización no lucrativa más grande del mundo con un presupuesto global de 5 mil millones de dólares anuales. Trabajan por el bien común movilizando individuos, empresas y otras organizaciones para actuar y mejorar las condiciones de las comunidades alrededor del mundo. Movilizan a más de 3mill. de voluntarios al año - con la implementación de programas de voluntariado corporativo - y están presentes en más de 40 países, a través de 1.800 delegaciones.