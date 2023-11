La guía de MADRAZAS incluye las verdades ocultas del embarazo

Existen numerosos mitos y creencias en torno al embarazo y la maternidad. Para una mujer embarazada, lidiar con tanta información al alcance de la mano y tratar de descifrar qué cosas son reales y cuáles un mero mito, puede ser agotador. Todas han escuchado alguna vez cosas como que si la barriga crece bien redondeada, el bebé será una niña, mientras que si es más puntiaguda o crece hacia abajo, será un varón. Algo, por cierto, completamente falso (pues la forma de la barriga sigue un desarrollo acorde a la genética de la mujer gestante).

"El embarazo es todo de color de rosa"

Sí, es un momento increíble, pero también viene con sus altibajos. No hay que preocuparse si las mañanas no son siempre de arco iris. Las náuseas existen, los antojos son reales y, a veces, simplemente se quiere una siesta de diez horas. Hay días de risas incontrolables y otros en los que solo se quiere estar escondido en el baño por cinco minutos de paz. Pero en medio de todo, se encuentra una felicidad indescriptible.

"Vas a comer por dos"

Mito famoso donde los haya, pero la verdad es que durante el embarazo no es necesario duplicar la ingesta calórica. Claro, hay un aumento de las necesidades nutricionales, pero la calidad de lo que se come es más importante que la cantidad. En lugar de llenar el plato con porciones enormes, hay que enfocarse en alimentos nutritivos y balanceados.

"Si tienes muchos antojos, el niño vendrá con manchas en la piel"

Los antojos durante el embarazo son tan comunes como las náuseas matutinas, y lo cierto es que no tienen ningún impacto en la apariencia del bebé. Así que, si de repente se tiene un deseo de pepinillos con helado, ¡adelante! Hay que disfrutar de los antojos con moderación y sin preocupaciones.

"La maternidad es instintiva"

A veces, hay madres que se sienten más perdidas que un pingüino en el desierto. La verdad es que la maternidad viene con una curva de aprendizaje, y está bien no tener todas las respuestas. ¿La clave? Confiar en una misma y darse el espacio para aprender junto al pequeño.

MADRAZAS ha elaborado la GUÍA DEFINITIVA de la MATERNIDAD MADRAZAS, la comunidad más importante de maternidad en español, ha conformado una excepcional guía de maternidad para ayudar a las futuras mamás que lidian con la incertidumbre. Con 114 clases y 50 documentos descargables, esta guía lo explica todo y es crucial para entender procesos, descartar mitos y tomar decisiones responsables.

Con la colaboración de profesionales del área de salud, matronas y madres, este manual guarda verdades ocultas sobre el embarazo y la vida como madre. Es una de las guías más completas que existen sobre maternidad, donde se puede encontrar información y consejos sobre cómo afrontar el embarazo, parto, posparto, lactancia, crianza… y evitar caer en mitos dañinos.

MADRAZAS, la comunidad online de acompañamiento en la maternidad Una de las mejores sensaciones que puede sentir una mujer embarazada es el acompañamiento. Pasar esta etapa con la tranquilidad de saber que toma las decisiones correctas, puede ser crucial para su bienestar. Para el equipo de MADRAZAS, es prioridad ofrecer a cada mujer un lugar seguro y lleno de respuestas. Esta comunidad online ofrece apoyo por parte de otras madres que comparten sus experiencias. Sin embargo, el motivo por el que cada vez más mujeres se suman a la membresía de MADRAZAS, es el apoyo de su equipo profesional. Con la ayuda de especialistas en maternidad, pediatría, nutrición, ejercicio y salud mental, cada madre puede realizar las consultas que desee y obtener una opinión profesional. En MADRAZAS las mujeres reciben la información apropiada para desmitificar creencias y revelar las verdades ocultas sobre el embarazo, todo por menos de un café al día.

Al final, cada embarazo es único. Hay que disfrutar de estos momentos especiales y no dejarse llevar por los mitos. Escuchar al cuerpo, cuidar de una misma y celebrar la increíble aventura que es la maternidad.