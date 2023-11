Las claves para comprar pisos baratos con los precios en aumento

La situación inmobiliaria es un tema de gran interés y preocupación para muchos ciudadanos que aspiran comprar una vivienda. Sin embargo, el acceso a la propiedad se ha dificultado en los últimos años debido a diversos factores económicos. Este problema crea una brecha entre la oferta y la demanda que se ha ampliado de modo considerable.

En particular, en España, los precios de inmuebles han experimentado un incremento significativo, deteriorando la capacidad adquisitiva. Ante dicho panorama, se han planteado diversas soluciones para poder comprar un piso barato. Una opción para ello es Subasta Fácil, una plataforma profesional que se dedica a las subastas inmobiliarias.

¿Cómo comprar un piso barato en la actualidad? Una de las formas más comunes de comprar un piso a precios bajos es participando en subastas de propiedades o cesión de remate. Por lo general, las casas o apartamentos ofrecidos en estas actividades han sido embargados por bancos debido a reiterados impagos hipotecarios. También hay casos de dueños que necesitan liquidez y optan por vender sus viviendas a menor coste.

Los expertos indican que comprar propiedades subastadas es una gran oportunidad de inversión en el sector inmobiliario, ya que el precio suele ser inferior al del mercado. Esto puede suponer un ahorro de entre el 30 o 70 % del valor actual del mercado. Además, la oferta es muy amplia, disponiendo de viviendas de diferentes tipos, tamaños y ubicaciones.

Otra ventaja es el sencillo proceso de adjudicación. En este sentido, las personas solo deben pujar y esperar la adjudicación del piso para realizar el papeleo. Sin embargo, antes de pujar es importante considerar que hay que disponer de la liquidez para pagar en 40 días, lo cual implica una gran inversión inicial. Asimismo, hay ocasiones donde la propiedad no se puede visitar antes de la compra.

Plataforma profesional para adquirir pisos subastados Existen diferentes formas de encontrar casas subastadas. Las más frecuentes son las páginas web de entidades financieras o los listados de la administración pública. Los interesados también pueden consultar en portales especializados en el tema como Subasta Fácil.

La empresa tiene más de 15 años de trayectoria, siendo una de las precursoras de las subastas online de España. Cuenta con información extensa de propiedades procedente del BOE, Hacienda, concursos de acreedores, entidades financieras, fondos, entre otros.

Desde su página web, las personas pueden acceder a toda la información de los inmuebles disponibles, características, fechas y condiciones de las subastas. Además, los abogados y especialistas de la empresa revisan el estado legal antes de realizar la participación en la subasta y gestionan todo el papeleo de las propiedades hasta la entrega de llaves.

Participar en subastas de inmuebles o en una cesión de remate es una alternativa segura para comprar pisos baratos. No obstante, implica ciertos riesgos, desafíos y burocracia que se deben tener en cuenta. Por esta razón, es conveniente contar con asesoramiento profesional antes de tomar una decisión.