Las innovadoras actividades de team building basadas en Realidad Virtual de RESETXR

Las actividades de team building para empresas han sido realizadas por años para fomentar y potenciar el trabajo en equipo, el compañerismo, la confianza, la creatividad y el sentimiento de pertenencia empresarial. Hoy en día, las compañías IT innovadoras están incorporando la realidad virtual y aumentada en este tipo de actividades con el objetivo de hacerlas más entretenidas, atractivas y personalizadas. Entre esas compañías se encuentra RESETXR, centro revolucionario especializado en el ocio recreativo y team building mediante el uso de tecnologías de realidad virtual.

RESETXR, ha llevado la colaboración y la competencia amistosa a un nuevo nivel con su formato de concurso único. Las actividades estrella, "Keep Talking and Nobody Explodes" y "Pictionary en Realidad Virtual", se han adaptado en un emocionante formato de concurso, ofreciendo a las empresas una forma innovadora y dinámica de fortalecer sus equipos. Uno de los aspectos que hacen muy especiales estas actividades es su formato de concurso. Los equipos compiten entre sí para ver quién puede desactivar más bombas o adivinar más dibujos en Pictionary. Este enfoque competitivo añade un elemento adicional de emoción y compromiso, al mismo tiempo que refuerza la cohesión del equipo y el espíritu de colaboración.

Keep Talking and Nobody Explodes: Trabajo en equipo bajo presión En esta actividad, los equipos se enfrentan al desafío de desactivar una "bomba" en un entorno de realidad virtual. Un miembro del equipo, inmerso en el mundo de la realidad virtual, debe desactivar la bomba con la ayuda de sus compañeros, que están en el mundo real con un manual de instrucciones. Esta actividad no solo pone a prueba las habilidades de comunicación y resolución de problemas del equipo, sino que también añade un elemento de presión y emoción al tener que completar la tarea antes de que el tiempo se agote.

Pictionary en Realidad Virtual: creatividad y diversión La adaptación de Pictionary en realidad virtual lleva este juego clásico a una dimensión completamente nueva. Los participantes se turnan para dibujar y adivinar objetos y conceptos en un entorno virtual, mientras sus compañeros observan y tratan de adivinar en el mundo real. Esta actividad no solo es divertida y estimula la creatividad, sino que también fomenta la colaboración y el trabajo en equipo de una manera única y tecnológicamente avanzada.

¿Por qué organizar un team building con RESETXR? Los juegos en realidad virtual organizados y gestionados por RESETXR han sido diseñados y desarrollados por expertos para que los participantes consigan todos los beneficios presentes en el team building. Esto incluye tanto el fomento y mejora del trabajo en grupo como la promoción de una actitud más positiva ante cualquier tipo de problema o situación compleja en un entorno laboral. De igual manera, estos juegos promueven el liderazgo y la dirección eficaz de equipos, lo cual resulta indispensable para gerentes, directivos y líderes de empresas. Además de esto, las actividades y juegos VR de RESETXR son monitorizadas y analizadas por coaches especializados en la guía y mejoría de las comunidades y grupos de negocios. Estos análisis los comparten con las empresas y empleados participantes para que las experiencias de crecimiento y team building sean mucho más enriquecedoras. También es importante destacar que RESETXR entrega premios con trofeos personalizados en ambos juegos (Pictionary y Keep talking and nobody explodes) para motivar e incentivar a los jugadores.

Las actividades de team building de RESETXR desafían las habilidades de comunicación, colaboración y resolución de problemas de los equipos a través de misiones emocionantes, divertidas, seguras y creativas.