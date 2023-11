Tratar la maloclusión dental con CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO y la ortodoncia invisible Invisalign

La maloclusión dental es un fenómeno frecuente que afecta a muchas personas en diferentes etapas de sus vidas y que puede consistir en un mal alineamiento de los dientes y/o una mala posición de las arcadas (maxilar superior y mandíbula inferior), que impiden la correcta oclusión dental.

Las maloclusiones pueden darse por múltiples causas, estructurales o relacionadas con los hábitos: diferencias de tamaño entre maxilar superior y mandíbula, posición incorrecta de los huesos maxilares, dientes muy pequeños o muy grandes comparados con la estructura ósea, succión del dedo durante la infancia, posición de la lengua en las etapas del crecimiento…

Cuando la mordida no es correcta, este desajuste puede generar diversos inconvenientes: dificultad para masticar y/o morder, dolor mandibular, bruxismo, problemas estéticos…

En este contexto, las clínicas dentales en Madrid, CRISTINA VIYUELA + CO destacan por tratar las maloclusiones con la técnica de ortodoncia invisible con el sistema Invisalign: una técnica en ortodoncia invisible que ayuda a corregir este problema, preserva la estética y evita las molestias ocasionadas por el tratamiento con ortodoncia tradicional.

La solución invisible para una sonrisa bonita y natural CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO cuenta con un equipo multidisciplinar de odontólogos con una amplia formación y trayectoria en ortodoncia invisible con el sistema Invisalign. Esta es una técnica que revolucionó la corrección de las maloclusiones dentales, sea cual sea su complejidad, a partir de una metodología discreta a nivel estético y respetuosa con la biología de los dientes, que permite alcanzar una sonrisa sana, natural y atractiva.

Este método de ortodoncia, a diferencia de los alambres metálicos y brackets convencionales, emplea alineadores transparentes y removibles personalizados para cada paciente. Su objetivo es desplazar los dientes – de una forma controlada y programada – mediante pequeños movimientos hasta lograr la posición adecuada.

Los resultados obtenidos son los mismos que con la ortodoncia tradicional, si bien el tiempo de tratamiento es menor, más estético y mucho menos invasivo. No hay urgencias, llagas ni molestias.

El sistema Invisalign requiere una planificación previa mediante un diseño 3D: con un escáner intraoral que no emite radiación alguna, se consiguen los registros del paciente y un modelo 3D de sus dientes y encías. Este modelo 3D, unido a las fotografías intra y extraorales del paciente y a unas radiografías, permiten al ortodoncista realizar un estudio pormenorizado de cada caso, programando los movimientos de los alineadores para que estos logren llevar los dientes hacia la posición final deseada. Cuanta más experiencia tenga el ortodoncista que lleva el caso, mejores y más rápidos serán los resultados del tratamiento. En CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO, la Dra. Cristina Viyuela y su equipo de profesionales han tratado ya más de 2.500 pacientes con este sistema de ortodoncia: la experiencia en el diseño de más de 2.500 sonrisas les avala.

La ortodoncia invisible con el sistema Invisalign otorga muchísimas ventajas a los pacientes, debido a que los alineadores son prácticamente invisibles cuando se usan, por lo que la persona puede sonreír y hablar con confianza durante el procedimiento. Además, al ser extraíbles, la higiene bucodental está garantizada durante todo el tratamiento.

La técnica no solo ayuda a obtener resultados más rápidos en comparación con los tratamientos de ortodoncia tradicionales, sino también a reducir las visitas periódicas al ortodoncista. Asimismo, la ortodoncia invisible ha demostrado ser completamente eficaz para corregir los dientes apiñados y cualquier tipo de maloclusión dental, siempre que el ortodoncista que lleva el caso tenga amplia experiencia en la técnica.

Ortodoncia invisible: beneficios en niños y adolescentes La ortodoncia invisible con la técnica Invisalign que desarrolla la CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO es apta para adultos, para niños desde los 6/7 años y para adolescentes. En el caso de pacientes en crecimiento, los resultados son aún mejores, ya que permite corregir maloclusiones cuando los huesos maxilar y mandibular están en proceso de formación.

En resumen, las ventajas de elegir el tratamiento de ortodoncia invisible con el sistema Invisalign son muchas: mejora la higiene durante el tratamiento, no altera el estilo de vida del paciente (se puede practicar cualquier tipo de deporte, tocar instrumentos musicales de viento, comer de todo…), es más estético, no produce llagas ni molestias, el “dolor” durante el movimiento de los dientes es mucho menor (los dientes se mueven de manera programada, respetando su biología), no hay urgencias…

Si se unen estas ventajas a los resultados, iguales a los de la ortodoncia convencional y en menos tiempo (si el tratamiento es realizado por ortodoncistas expertos), las personas se encuentran con un tratamiento que ayudará a mejorar la vida de los pacientes, su estética y su función masticatoria.

En CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO explican cómo funciona el tratamiento y asesoran sobre qué es mejor para cada caso en concreto.