Schneider Electric y Women Action Sustainability (WAS) presentan un informe clave sobre la descarbonización de la cadena de suministro

Más del 80% de los lideres encuestados consideran que la digitalización es clave para la descarbonización de la cadena de suministro. Pero solo el 33% cuenta con un sistema para medir la huella de carbono de sus proveedores. El informe incluye recomendaciones para grandes empresas, el sector financiero, la administración pública y una hoja de ruta para ayudar a las pymes a transformar sus compromisos de alcance 3 en acción Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, en colaboración con Women Action Sustainability (WAS), asociación sin ánimo de lucro que impulsa la sostenibilidad entre empresas, instituciones y sociedad, ha publicado el informe titulado "Descarbonizar la cadena de suministro: Pieza clave hacia Net-Zero". Desarrollado con el apoyo de We Mean Business Coalition, el informe resalta la interconexión de las cadenas de suministro y su efecto dominó en las iniciativas de descarbonización, destacando la responsabilidad colectiva y el impacto que los socios de la cadena de suministro tienen en la consecución de la neutralidad de carbono.

Este camino requiere un enfoque sincronizado en todo el ecosistema empresarial. El informe destaca el papel esencial que tienen las organizaciones y sus socios de la cadena de suministro para reducir las emisiones de carbono generadas indirectamente a través de operaciones ascendentes y descendentes. Estas se identifican como Alcance 3, que de media puede representar el 75% de las emisiones totales.

"Este informe subraya la necesidad de una colaboración más estrecha en nuestras cadenas de suministro para abordar colectivamente el reto de la descarbonización", afirma Raquel Espada, vicepresidenta Estrategia EMEA Sostenibilidad Schneider Electric y Socia Women Action Sustainability. "Las acciones de un actor afectan directamente a otros, y es esencial un enfoque unificado para lograr un impacto significativo. En Schneider Electric, reconocemos la importancia de la descarbonización de la cadena de suministro y estamos comprometidos a liderar esta transición hacia un futuro más sostenible. Este informe no solo destaca los desafíos, sino que también presenta oportunidades y mejores prácticas que pueden acelerar nuestro camino hacia el Net-Zero".

Más del 80% de los lideres encuestados consideran que la digitalización es clave para la descarbonización de la cadena de suministro. Sin embargo, solo el 33% cuenta con un sistema para medir la huella de carbono de sus proveedores, y menos del 6% utiliza herramientas digitales para medir el impacto y el progreso.

Además, el informe revela que, aunque la conversación sobre descarbonización está avanzando, hace falta acelerar su planificación e implementación. Según los resultados del estudio el 43% de los encuestados no ha revelado sus emisiones del Alcance 3. El 57% restante, que sí divulga las emisiones del Alcance 3, demuestra prácticas más maduras que el promedio mundial (solo el 41% de empresas que informan a CDP actualmente incluyen sus emisiones de la cadena de suministro).

Por otro lado, según el informe, las pymes siguen enfrentándose a retos específicos para el Alcance 3. Puesto que las pymes representan el 90% de las empresas a nivel mundial (OCDE), es esencial proporcionarles apoyo y aumentar el compromiso con estos actores clave de la cadena de suministro.

"La descarbonización de la cadena de suministro es esencial para la descarbonización real de la economía. Que las pymes reciban apoyo en este desafío es una prioridad hoy. Apoyo en materia de conocimiento, puesta a su disposición de herramientas y en acceso a financiación", declara Mónica Chao, Presidenta Women Action Sustainability.

"La transición hacia un estado de cero emisiones netas es un gran reto. En lugar de criticar a las empresas por no tener planes de implementación perfectos, debemos esforzarnos en eliminar los obstáculos que les impiden llegar a sus objetivos de sostenibilidad. El número de empresas comprometidas debe aumentar de miles a millones. Además, es esencial proporcionar a las empresas una nueva estructura climática que ofrezca flexibilidad y acelere el proceso de descarbonización", asegura María Mendiluce, CEO de We Mean Business.

Además, el informe incluye una serie de recomendaciones para las empresas en su ruta hacia la descarbonización. En este sentido, en el informe se diseña una hoja de ruta específica para que las pymes puedan transformar sus compromisos en acción, identificando los factores impulsores, como la financiación verde, las herramientas digitales y las alianzas estratégicas. También proporciona recomendaciones para las grandes empresas con el objetivo de liderar la participación y acción en iniciativas de cadena de suministro. Asimismo, se dan recomendaciones para el sector financiero, catalizador para el cambio, así como para la administración pública para acelerar y simplificar la transición.

Acerca de Women Action Sustainability

Women Action Sustainability es una asociación sin ánimo de lucro, formada por más de 200 mujeres directivas, cuyo objetivo es que la sostenibilidad esté presente en las mesas donde se toman las decisiones al más alto nivel. Así, a través del liderazgo femenino, WAS hace un llamamiento a empresas, instituciones, entidades y sociedad en general; para impulsar el compromiso de todas ellas con la sostenibilidad por medio de un enfoque integrador, informado, diverso y profesional.

