Emprendimiento femenino; pros y contras

El ecosistema emprendedor en los últimos años ha contado con mucha presencia femenina. Este fenómeno se debe al desarrollo de liderazgos femeninos en respuesta a una brecha de género en el mercado laboral y financiero. En conmemoración del día Internacional de la Mujer Emprendedora, un emprendimiento femenino digno de destacar dado su éxito e innovación es Mi Kaizen. Se trata de una empresa dedicada a servicios y productos para el desarrollo personal y profesional. La emprendedora Esther Sierra, CEO y Fundadora de Mi Kaizen, conoce en profundidad la cantidad de desafíos y problemas que debe afrontar una mujer al emprender.

Mi Kaizen, el emprendimiento femenino que desafió límites La emprendedora Esther Sierra es fundadora y CEO de Mi Kaizen, una empresa enfocada en ayudar a las personas a conseguir sus objetivos, tanto profesionales, como personales y sociales. Esta empresa es reconocida por sus agendas, organizadores y accesorios, los cuales son cuidadosamente diseñados basándose en la filosofía japonesa kaizen. Esta plantea la capacidad de alcanzar grandes objetivos cumpliendo con pequeños pasos y una planificación apropiada. A día de hoy cuentan con miles de clientes que compran sus productos de año en año, pero el camino no siempre ha sido fácil, empezando por el lanzamiento de la marca en plena pandemia en el 2020.

Pros y contras de emprender como mujer En la actualidad, las mujeres se han volcado mucho más que antes al mundo emprendedor y se pueden analizar pros y contras que un emprendimiento femenino puede encontrar en el camino.

Pros El liderazgo femenino hoy en día es altamente valorado en algunos nichos empresariales, como es el caso de Mi Kaizen y su éxito en venta de agendas, organizadores y accesorios para planificación. Sus clientes no solo valoran sus productos, sino que admiran su historia. Prueba de ello son los más de 30.000 seguidores que acumula en diversas plataformas donde cuenta su propia historia con el producto y el proceso de crecimiento de su empresa, así como escenas cotidianas de su día a día. Además, puede facilitar la búsqueda de financiamiento y formación. Por ejemplo, hay entidades reconocidas que ofrecen cursos de capacitación orientados específicamente para montar un emprendimiento femenino. Esther por ejemplo, recibió el premio #SigueAdelante de Womenalia y Procter & Gamble, con el que recibió tanto una compensación económica, como una formativa.

Contras Las economías en recuperación pospandemia hacen que el acceso a financiamiento esté más restringido. Para las mujeres, esto es aún peor, ya que se estima que las inversiones de capitales se dirigen a nuevas empresas dirigidas por hombres al menos 7 veces más que a aquellas lideradas por mujeres. "Darle visibilidad a este día es una labor crucial para que todos los stakeholders sean conscientes de las diferencias actuales. No se nos tiene por qué dar más privilegios, pero sí más visibilidad. Eso alimenta una cadena en la que las mujeres que se estén planteando emprender vean oportunidades" afirma Esther. A esto se le debe sumar los grandes prejuicios de nuestra sociedad. "He vivido momentos en los que no me he sentido valorada. He escuchado comentarios de mal gusto y ninguna mujer debería pasar por situaciones así" comenta. Aunque hay diferencias innegables en este sector para las mujeres, becas como la mencionada anteriormente suponen un empujón para emprendedoras como Esther. "Fue un programa en el que conocí a grandes mujeres y eso me hizo sentirme más acompañada. El emprendimiento puede ser un camino muy solitario y es importante rodearte con personas con tu misma visión de vida. El hecho de que fuésemos todas mujeres nos hizo conectar de una manera muy especial."