Crear un negocio online con contenido en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable para crear y dar a conocer los negocios en línea. Sin embargo, muchos emprendedores no saben qué contenido subir en redes sociales para crear un negocio online.

Incubadora de Lanzamientos es un proyecto de Daniel Fernández Schepers, a través del cual presta apoyo a personas comunes para crear un negocio en línea que genere 10.000 € a través de los lanzamientos de productos o servicios, para así obtener su libertad económica, geográfica y temporal.

Negocios online y creación de contenido para redes sociales El contenido de redes sociales permite a los emprendedores y empresarios convertir a usuarios en compradores a través de lo que se publica en las plataformas digitales.

Uno de los primeros aspectos a considerar para determinar el contenido a subir en redes sociales para crear un negocio online es definir el tipo de contenido, pesado o ligero. El contenido pesado es aquel que pasa los 20 minutos de duración, dedicado a generar más confianza con la audiencia del negocio mediante contenido profundo, mientras que el contenido ligero es de menor duración, de fácil consumo y capaz de enganchar al usuario para convertirlo en un potencial cliente.

Crear contenido de marca en redes sociales suele ser un proceso engorroso, especialmente cuando no se tiene una estrategia. Por esta razón, Daniel Fernández recomienda dejar de lado el contenido ligero y, en su lugar, enfocarse en el contenido pesado como vídeos de podcasts o entrevistas que se publiquen en la plataforma de YouTube.

Crear contenido inteligente aprovechando el tiempo Fernández destaca que el principal problema en la actualidad del creador de contenido es que no valora su tiempo como creador, esforzándose el doble para, en ocasiones, no obtener los resultados esperados en la mayoría de los casos. Para evitarlo, se deben prevenir una serie de errores que impiden el crecimiento del negocio online.

En primer lugar, es importante evitar invertir el tiempo en contenidos que no dan resultados. Al contrario, el creador puede enfocarse en crear contenido pesado para su canal de YouTube y, a partir de ese material, extraer varios contenidos para las diferentes plataformas, como microfragmentos para YouTube, reels para Instagram, vídeos para TikTok y piezas para shorts. Y, en el caso particular de los reels que no generen los resultados de venta esperados, el experto recomienda promocionar la publicación, definiendo la edad, el sexo, el país y el interés del avatar, o buyer persona, para atraer usuarios que realmente estén interesados en el negocio.

Otro error que se debe evitar a toda costa es copiar lo que hacen otros creadores de contenido sin conocer el trasfondo de su estrategia. En su lugar, conviene establecer un enfoque acorde a los objetivos del negocio en línea y generar contenido que siga ese norte. Además, en el entorno digital, la constancia es esencial para el éxito, por eso, para garantizar la publicación frecuente de contenido, lo ideal es dejar publicaciones programadas con piezas previamente creadas para mantener en movimiento la red social.

Incubadora de Lanzamientos indica que es importante tener siempre en cuenta que los seguidores no pagan las facturas, sino el cliente. Por esta razón, el principal objetivo de cualquier negocio online debe ser vender; y el contenido es una herramienta capaz de incrementar las ventas si se aprovecha de manera inteligente.