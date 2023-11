La tarea de Helpycare, transformar el envejecimiento en una experiencia positiva para 9 millones de españoles

En un contexto social marcado por la soledad y el aislamiento de los ancianos, Helpycare busca transformar la experiencia del envejecimiento para más de 9 millones de españoles mediante sus servicios de cuidados y atención a domicilio, que no solo son una necesidad social imperante, sino una oportunidad de inversión rentable.

En la sociedad actual, la soledad y el aislamiento social han alcanzado proporciones alarmantes, afectando a uno de cada cuatro adultos mayores y ancianos en los países industrializados. Esta creciente pandemia silenciosa se ha exacerbado por el envejecimiento de la población, los cambios en los modelos familiares y las transformaciones en los valores sociales, creando así una crisis invisible que permea la sociedad. En este contexto, Helpycare ha desarrollado un modelo de negocio que busca el bienestar de los adultos mayores en España, un grupo que representa el 19 % de la población total.

Una crisis invisible y la respuesta de Helpycare Helpycare ofrece a las personas mayores y a las ancianas diversos servicios orientados a facilitarles su día a día en una fase de su vida en la que sufren limitaciones físicas y mentales. Entre estos servicios, se incluyen la puesta a su disposición de cuidadores y personas que les acompañan, así como servicios para monitorizar su salud y bienestar en su domicilio.

Con más de una década de experiencia, Helpycare ha desarrollado un modelo de negocio que va más allá del cuidado, centrándose en proporcionar compañía y establecer conexiones humanas entre las personas. La clave de su éxito radica en la calidad emocional de estas interacciones sociales, que no solo mejoran el bienestar físico y emocional de las personas mayores, sino que también transforman el significado del envejecimiento.

Su modelo de negocio no solo es altruista, sino que también demuestra ser una oportunidad de negocio muy rentable para emprendedores e inversores, ofreciéndoles la posibilidad de marcar una diferencia significativa en la vida de las personas mayores y, al mismo tiempo, disponer de un negocio en un sector con gran trayectoria.

El impacto de Helpycare: más allá del cuidado “Más que proporcionar cuidados, nos dedicamos a ofrecer compañía y a crear conexiones humanas profundas con nuestros mayores.” dice Maira Peñaloza, responsable de expansión de franquicias y licencias Helpycare. “Aquí, la calidad emocional de las interacciones sociales es nuestro enfoque central, creando un impacto significativo en la vida de quienes atendemos.”

Cuando un adulto mayor pasa sus días en su propio domicilio, en el que se encuentra a gusto, en su zona de confort y en un entorno conocido y en compañía de los cuidadores de Helpycare, experimenta una mayor satisfacción y alegría vital que en otras alternativas como puedan ser residencias.

Una oportunidad de negocio con impacto social y rentabilidad sostenible "Estamos en un momento de cambios sociales cruciales y de envejecimiento acelerado de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 hay 133 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 16. Para dar servicio a esta población y generar un atractivo negocio, Helpycare ofrece a inversores y emprendedores no solo una franquicia o licencia tradicional, sino una herramienta de satisfacción personal ayudando a este gran segmento de población” indica Maira.

Helpycare además de ofrecer una oportunidad de negocio, ofrece una transformación social y económica. Al unirse a esta iniciativa, los inversores y emprendedores están participando en la creación de una sociedad donde el envejecimiento se vive con dignidad y compañía. Invertir en una licencia Helpycare es una oportunidad para marcar la diferencia y obtener rendimientos financieros atractivos al mismo tiempo.