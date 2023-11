Goldie Uttamchandani, reconocida con el premio a mejor Life & Teen Coach de Cataluña 2023

La adolescencia es un período de muchos cambios, inseguridades y toma de decisiones para las que, en ocasiones, los adolescentes no están preparados. Contar con la ayuda de un coach puede ser beneficioso, ya que estos profesionales ofrecen herramientas necesarias para poder superar esta etapa de manera exitosa.

Goldie Uttamchandani ha destacado en este ámbito como una de las principales coach de adolescentes en el año 2023. Su enfoque único y su pasión por ayudar a los más jóvenes a alcanzar su máximo potencial la han llevado a recibir varios reconocimientos y menciones destacadas en la industria del coaching.

Goldie Uttamchandani ha recibido importantes reconocimientos en 2023 El pasado mes de abril, Goldie fue galardonada con el Best Life & Teen Coach de Cataluña. Este prestigioso premio reconoce su impacto positivo en la vida de los adolescentes y su habilidad para ayudarles a mejorar su bienestar emocional, establecer metas claras y conseguir el éxito en todas las áreas de su vida. También da testimonio de su capacidad para encontrar soluciones para aquellos que soliciten su servicio. Esta business coach reconoce que, a veces, las personas pueden sentirse estancadas en sus vidas y es ahí donde desempeña su rol de guía.

Por otro lado, Goldie fue finalista en los premios ICF (International Coach Federation), este año. Este reconocimiento destaca el compromiso y la habilidad de los coaches para impulsar cambios significativos en la vida de sus clientes. Ser reconocida como finalista es un logro notable y muestra la calidad del trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera.

También ha sido mencionada en la New York Journal El impacto de esta coach no se ha limitado solo a Cataluña o España. Su excelente trabajo y resultados han trascendido fronteras y han llegado hasta EE. UU., donde fue mencionada en la New York Journal como una de las 10 coaches a destacar en el año 2023.

Esta mención se debe, en gran medida, a su amplia trayectoria como entrenadora certificada y valora su capacidad para atender a clientes de todo tipo, desde millennials hasta líderes sénior de alto perfil. También destacan que, en sus 7 años de profesión, Goldie Uttamchandani ha conseguido escribir un libro y ha desarrollado gestiones de coaching donde se gestionan las emociones en sesiones a través de la poesía.

Parte de este logro también se debe a su labor como oradora motivacional para escuelas de Secundaria. La revista destaca sus conferencias y talleres sobre temas relacionados con el crecimiento personal, que tienen enfoque en la autoestima y la conexión con el propósito. Además, resaltan su destreza lingüística. Hablar diferentes idiomas le ha dado la oportunidad de entrenar a más de 25 nacionalidades diferentes, otorgándole un valor añadido para comprender diferentes etnias y culturas.

El compromiso y la pasión de Goldie Uttamchandani la han llevado a recibir importantes reconocimientos y menciones en la industria, lo cual también certifica su capacidad y habilidad para guiar a los adolescentes hacia el éxito.