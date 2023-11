Schneider Electric amplía el plazo para que partners, clientes y partners del Canal IT puedan presentarse a los Sustainability Impact Awards 2023

Estos premios tienen el objetivo de reconocer y premiar la sostenibilidad de sus clientes y partners IT Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha extendido el período de presentación de candidaturas para la segunda edición de sus Sustainability Impact Awards hasta el 8 de diciembre. Este año, la compañía ha ampliado los criterios de candidaturas para incluir también a clientes y partners, reconociendo así la contribución colectiva de su amplio ecosistema hacia un mundo más sostenible y eléctrico.

Nuevas categorías y criterios de selección

Este año, Schneider Electric ha incluido nuevas categorías de premios para reflejar mejor las diversas contribuciones hacia la sostenibilidad:

"Impacto en mis Clientes": reconoce a los partners que lideran iniciativas sostenibles para ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas de descarbonización. "Impacto en mi Empresa": premia a los clientes que demuestran liderazgo en sostenibilidad al descarbonizar sus propias operaciones. Los criterios de selección se han ampliado con un enfoque más integral en la sostenibilidad, abarcando desde iniciativas de descarbonización hasta la creación de la Electricidad 4.0 del futuro, destacando acciones en Estrategia, Digitalización y Descarbonización.

Además de recibir reconocimiento por sus esfuerzos, los premiados obtendrán visibilidad a nivel mundial, brindándoles la oportunidad de explorar nuevas posibilidades de negocio.

Cómo participar

Las candidaturas estarán abiertas hasta el 8 de diciembre de 2023. Los interesados pueden registrar sus candidaturas aquí. Las finales regionales se llevarán a cabo después de una preselección, y los ganadores globales se anunciarán en abril de 2024.

En la edición anterior, se presentaron 241 candidaturas de partners de canal en todo el mundo, premiando a seis ganadores globales por su innovación y esfuerzos en descarbonización.

Los Sustainability Impact Awards 2024 siguen el impulso de la iniciativa Partnering for Sustainability de Schneider Electric, centrada en empoderar a su amplio ecosistema de partners para un futuro más sostenible. El último hito de esta iniciativa ha sido el lanzamiento de la Escuela de Sostenibilidad de Schneider Electric, un recurso educativo gratuito para empresas de todo el mundo, acelerando así el proceso de descarbonización.

Los premios van dirigidos a partners de distintas áreas: Promotoras, Cuadristas, Ingenierías, Contratistas, Integradores de Sistemas, Distribuidores Industriales, EcoXperts, Fabricantes de maquinaria y IT Partners.

Para obtener más información sobre cómo participar, se puede visitar su sitio web.