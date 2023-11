50.000 becas de aprendizaje sobre Tecnopatías; Aicad y su compromiso con Ecuador

Actualmente, la tecnología ha trascendido su rol auxiliar para posicionarse como una columna vertebral en la sociedad actual, moldeando nuevos paradigmas en la cotidianidad, empleo, interacciones sociales y, crucialmente, en los procesos educativos y de socialización. Esta integración tecnológica es tan profunda que redefine constantemente el entorno y las prácticas diarias.

Sin embargo, esta integración trae consigo desafíos considerables, particularmente notables en la población joven. Los adolescentes, en particular, se encuentran en una exposición constante y en ocasiones son vulnerables ante las distracciones y riesgos inherentes al entorno digital, lo que requiere una atención especializada para guiar su interacción con la tecnología de manera saludable y segura.

Los jóvenes de la actualidad se desarrollan en un mundo donde la presencia constante de dispositivos electrónicos, plataformas sociales y acceso inmediato a la información en internet es la norma. Aunque este contexto ofrece posibilidades educativas y de conexión nunca antes vistas, también emergen retos singulares que requieren una consideración cuidadosa y deliberada.

La Escuela de Negocios Aicad Business School, a través de la Fundación Aicad, ha aceptado el reto de promover una formación consciente en Ecuador. En una acción vanguardista, ha lanzado un ambicioso proyecto que ofrece 50.000 becas destinadas a docentes de educación primaria y secundaria. Este proyecto se centra en la prevención de las Tecnopatías y el uso ético de la tecnología. El eje de esta iniciativa es el curso "Tecnopatías y Prevención de Adicciones Digitales", creado para equipar a los educadores con las competencias y el saber esencial para orientar con eficacia a sus alumnos en el dinámico entorno digital actual.

Hermel Balcázar, CEO de la Escuela, considera que la iniciativa de Aicad Business School no es solo oportuna, sino imprescindible en el contexto actual. “La educación sobre el uso consciente y responsable de la tecnología es un pilar fundamental en el desarrollo integral de los jóvenes”.

“Este programa de becas representa un avance significativo hacia una sociedad más informada y preparada para enfrentar los retos del mundo digital. La decisión de enfocarse en los profesores es estratégica y acertada, pues son ellos quienes guían y moldean las perspectivas de las nuevas generaciones frente a la realidad virtual. Estoy convencido de que la prevención de las Tecnopatías es una labor crucial y este tipo de educación es un paso en la dirección correcta para salvaguardar el bienestar de nuestros adolescentes.”

Tecnopatías y prevención de adicciones digitales: formación esencial en la adolescencia Las Tecnopatías o adicciones digitales se refieren a trastornos derivados del uso abusivo de la tecnología, con un impacto notorio en la rutina diaria, y su comprensión y tratamiento son cruciales. Las personas que padecen estas adicciones presentan dificultades para regular su interacción con los dispositivos tecnológicos, desarrollando una dependencia intensa. En esta condición, los dispositivos dejan de ser herramientas y se transforman en el centro de la vida del individuo, desencadenando una serie de efectos adversos en su comportamiento y en su existencia cotidiana.

Es importante subrayar que las Tecnopatías difieren en intensidad y no todos los usuarios intensivos de tecnología incurren en adicción o Tecnopatía. No obstante, identificar de forma precoz estos comportamientos y promover un manejo balanceado de la tecnología resulta esencial para evitar afectaciones a la salud y al bienestar general.

Los adolescentes de hoy, nacidos en el entorno digital, enfrentan retos significativos pese a las ventajas educativas y de autoexpresión que esto conlleva. En un entorno de constante bombardeo informativo y estímulos sensoriales, es fundamental que desarrollen habilidades para gestionar adecuadamente su tiempo en línea, lo cual es vital para su bienestar y éxito académico.

Mantener una armonía entre los beneficios del mundo digital y un estilo de vida balanceado es crucial. Es vital que los adolescentes aprendan a utilizar estas herramientas de forma responsable y consciente, y en este aprendizaje, la educación y el respaldo de padres y educadores son fundamentales. Así, contribuyen a que los jóvenes maximicen los beneficios de la era digital, fomentando al mismo tiempo un vínculo sano con la tecnología.

Educación y prevención: el programa de becas Aicad en tecnopatías Frente a estos desafíos, la Fundación Aicad ha optado por contribuir activamente en Ecuador, implementando un programa de becas revolucionario. Este esquema incluye 50.000 becas que tienen el propósito de formar a profesores, padres y adolescentes, proporcionándoles las habilidades indispensables para abordar estos desafíos contemporáneos.

En palabras de Hermel Balcázar “estoy plenamente comprometido con la misión de enfrentar los desafíos digitales en Ecuador. Nuestro programa de becas es pionero en la capacitación sobre Tecnopatías y el uso responsable de la tecnología, dirigido a profesores, padres y adolescentes. En nuestro curso innovador, que consta de módulos especializados, se enseña a gestionar el tiempo en línea, a autorregular el uso de dispositivos y a evaluar críticamente la información en internet, habilidades esenciales para navegar en el mundo digital de hoy”.

Los docentes se capacitan para detectar posibles adicciones digitales en estudiantes y aplicar métodos didácticos que propicien un uso prudente de la tecnología. Los padres aprenden a definir límites sanos en el entorno digital doméstico y a valorar el ocio al aire libre y el tiempo en familia. Mientras tanto, los adolescentes toman conciencia de los peligros de las Tecnopatías, lo que les permite tomar decisiones más informadas y maduras respecto a su uso tecnológico.

En última instancia, la Fundación Aicad se compromete a guiar a Ecuador hacia un futuro en el que la tecnología sea una aliada en la educación y el crecimiento personal, en lugar de un obstáculo. La prevención de Tecnopatías y la promoción de la tecnología responsable son pasos cruciales hacia ese objetivo, y el programa de becas es la puerta de entrada a este viaje de aprendizaje y empoderamiento.

Desde la perspectiva de Hermel Balcázar, "el proyecto que hemos desarrollado en la Comunidad de Madrid es un claro ejemplo del impacto positivo que esta iniciativa puede tener. El hecho de que la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, perteneciente a la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, haya respaldado el comienzo de nuestro programa educativo, es un logro que no solo nos llena de orgullo, sino que también confirma la necesidad y eficacia de promover una educación digital responsable". Este respaldo es un reflejo del compromiso institucional con el bienestar de los jóvenes en el ámbito digital y marca un precedente esperanzador para la extensión de programas similares en otras regiones.