El sumiller Xavier Roig Castellví es el campeón de la primera edición de Sparkling Wine Master España by Tantum Ergo celebrado en GASTRÕNOMA

El subcampeón ha sido Manuel Fernández Benítez, sumiller privado freelance y profesor; y los dos accésits de este concurso han recaído en Jordi Martínez Llordella, sumiller de la tienda Selecte Wine Store y Diego Ortega Guijarro, sumiller que combina trabajos en Restaurante Chicote con ser Técnico de la DOP Cebreros.

Un total de 73 profesionales de todo el país han aspirado a este concurso, de los cuales han sido admitidos 48, por lo que la Organización considera que el estreno ha sido un completo éxito.

El objetivo del certamen Sparkling Wine Master España, que se ha celebrado el domingo 12 de noviembre en la Feria GASTRÕNOMA de Valencia, era descubrir, reconocer y coronar al Mejor Sumiller Maestro de Vinos Espumosos del Mundo en España.

Xavier Roig Castellvi, sumiller en la tienda Cal Feru, se ha coronado como el Mejor Maestro de Vinos Espumosos del Mundo en España en la primera edición de ‘Sparkling Wine Master España’ by Tantum Ergo, un emocionante concurso que se ha celebrado este domingo en GASTRÕNOMA Valencia, la feria más importante del Mediterráneo, con la intención de descubrir y reconocer a los sumilleres que destacan por su conocimiento, pasión, habilidades de comunicación y experiencia de los vinos espumosos y lo que simbolizan.

Sumiller hábil y discreto, Xavier Roig es la cuarta generación que regenta Cal Feru (1934), mucho más que una tienda de vinos es un establecimiento de referencia en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). Desde su territorio él es único haciendo pedagogía y enoturismo sobre el mundo de los Espumosos y principalmente del Cava. A Xavier le fascinan los paisajes y el territorio efervescente que habita y tiene la habilidad de saberlo comunicar contagiando su pasión.

El recién coronado Campeón del Sparkling Wine Master Tantum Ergo Exclusive 2023 ha sido galardonado con un premio en efectivo de 3.000 euros y un trofeo único, que incluye una botella Magnum de Tantum Ergo Exclusive en su interior y un tastevin personalizado. Además de esto, de mano del delegado en España del prestigioso “Concours Mondial de Bruxelles”, Frédéric Galtier, ha recibido una medalla de oro y un certificado que no solo le reconoce el logro, sino que le garantiza una plaza de jurado en próxima sesión específica del Concurso dedicada a los Vinos Espumosos que se celebrará en Cerdeña en julio de 2024.

El título de Subcampeón Sparkling Wine Master Tantum Ergo Vintage 2023, con premio en metálico de 1.500 euros, tastevin serigrafiado y botella de cava Tantum Ergo Vintage ha recaído en Manuel Fernández Benítez actualmente sumiller privado freelance, profesor. También se han concedido dos Accésit a Jordi Martínez Llordella y Diego Ortega Guijarro, recibiendo ambos un premio en metálico de 500 euros, tastevin serigrafiado y una botella de Tantum Ergo Rosé y Tantum Ergo Blanco, respectivamente.

Cristina Tierno, sumiller y CEO de la Agencia Efecto Directo y Pablo Osorio, consejero delegado de Bodegas Hispano Suizas, creadores e impulsores de esta iniciativa, consideran que el estreno de Sparkling Wine Master España by Tantum Ergo ha sido un completo éxito de participación y nivel profesional de los concursantes.

“Sabíamos que iba a despertar interés, porque no había ningún certamen de este tipo, pero estamos encantados con la extraordinaria respuesta de los profesionales. Nuestro objetivo era poner el foco en esos grandes sumilleres de vinos espumosos que tenemos en este país y su gran conocimiento del sector a nivel mundial, así como poner en valor los excelentes vinos con burbujas que se elaboran en distintas regiones de España”, señala Pablo Ossorio.

Han destacado ambos, asimismo, el buen nivel de los participantes y en la necesidad de seguir dando oportunidades para que sean reconocidos, pues ellos son muchas veces los auténticos impulsores de este tipo de vinos tanto en restaurantes como en tiendas. “Este concurso ha venido para quedarse, y trabajaremos duro para preparar la segunda edición”, avanza Cristina Tierno, agradeciendo y destacando ambos el apoyo e implicación recibida por parte de la Feria GASTRÕNOMA de Valencia ubicación de éste exitoso Sparkling Wine Master España 2023.