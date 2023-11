El éxito de Siwon, una marca española de cosmética masculina referente este 2023

Desde que la cosmética masculina comenzó a irrumpir con fuerza en el país, Siwon se ha convertido en la marca líder en España y, ahora, también en territorios clave en Europa. Solo hay que repasar el calendario para ver que, el 2023, ha sido un año de hitos que pocos esperaban de una firma de origen español.

Elevando la bandera de la cosmética masculina El 2023 ha sido el año en el que Siwon ha llevado a cabo su expansión más ambiciosa hasta la fecha. Después de haber conquistado el territorio nacional en apenas unos años, a principios de este año se presenció su incursión y posicionamiento en tres de los mercados europeos más competitivos: Italia, Francia y Alemania.

Pero, por si fuera poco, para cerrar el año de la misma manera que lo arrancaron, también han dado el salto a Reino Unido con la apertura de una nueva filial, marcando un paso significativo en su estrategia de expansión y consolidando su presencia en Europa.

Rompiendo barreras físicas y digitales Sin embargo, su expansión territorial no ha sido lo único que ha marcado el calendario de Siwon, sino también su incursión en la vanguardia tecnológica. Tras una audaz alianza estratégica con Meta, han desarrollado un filtro de realidad aumentada, exclusivo para Instagram, que permite a los usuarios probar varios de los productos best-seller de la marca desde sus dispositivos móviles, ofreciendo una experiencia única y personalizada.

Además, la colaboración con establecimientos físicos ha consolidado su posición en el mercado como una marca dispuesta a llegar allá donde estén sus usuarios para revolucionar la forma en que los hombres cuidan su piel.

Incremento de facturación: rumbo al millón de euros El aspecto financiero no se ha quedado atrás. Solo en su primer año de vida, la marca facturó más de 250.000 euros, pero no se iban a quedar ahí. Siwon está en camino de alcanzar la cifra de un millón de euros en facturación para este mismo año.

De hecho, en el primer semestre de 2023, los pedidos aumentaron en un 81% y las ventas en un 161% en comparación con el mismo período del año anterior; además, el 50% de la facturación total corresponde a las ventas internacionales.

Cremas para todo el mundo, literalmente El corazón de Siwon reside en su compromiso con la calidad, la innovación de sus productos y una experiencia que invita al disfrute (y a repetir por puro gusto).

La marca ofrece una línea de 14 productos colmados de fórmulas potentes, sin parabenos, veganos, cruelty-free y testado para todo tipo de pieles. Desde Handsomefyer, su best-seller todo en uno que pone a las personas más guapas que un filtro de Instagram, hasta sus últimos lanzamientos del 2023, que han venido a marcar un antes y un después en la oferta cosmética masculina:

Melonizer: el aftersun que prolonga el bronceado hasta el doble de tiempo mientras cuida la piel.

Jaleo: el agua de perfume que evoluciona en la piel como los planes improvisados que más se disfrutan.

Tan-Tan-Go: el autobronceador y antioxidante para lograr un moreno natural mientras rejuvenece la piel.

Estos nuevos productos no solo han captado la atención de los consumidores, sino que han reafirmado la fidelidad de una base de más de 16.000 clientes satisfechos en todo el mundo, demostrando la confianza y la lealtad generada por la marca.

El futuro de Siwon La fórmula del éxito de Siwon en el 2023 se ha basado en su capacidad para anticipar las necesidades del mercado, ofreciendo productos innovadores que se adaptan a las preocupaciones, necesidades y momentos de ocio de sus usuarios para que puedan usarlos por cuidado, bienestar y disfrute, y no solo por obligación. Además, con sus avances tecnológicos en tecnología y su incursión en nuevos mercados, han cimentado su posición como líder en cosmética masculina en España y ha sentado las bases para seguir creciendo en el futuro más allá del territorio nacional.

Sin duda, el 2023 ha sido un año de logros notables para la firma. Pero con tal dedicación a la excelencia y enfoque en la satisfacción del cliente, Siwon promete seguir marcando tendencia, expandiendo su presencia global y elevando continuamente el estándar de la cosmética masculina. El futuro se vislumbra brillante para esta marca española que ha conquistado Europa y está lista para impactar el mundo.