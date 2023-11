Nuevos G-SHOCK full metal repletos de color

Gradaciones de color impulsando la búsqueda de la dureza más extrema

En septiembre de 2023, Casio Computer Co., Ltd. anunció el lanzamiento de las últimas incorporaciones a su familia de relojes G-SHOCK resistentes a los golpes. Se trata de los cuatro nuevos modelos, el GMW-B5000PC, el GMW-B5000BPC, el GM-B2100PC y el GM-B2100BPC, los cuales son relojes totalmente metálicos con esferas adornadas con una colorida gama variada de tonos y gradaciones.

Nueva colección de relojes G-SHOCK El GMW-B5000, se caracteriza por una forma icónica, heredada del primer G-SHOCK, y el GM-B2100, pero con un diseño simple y un bisel octogonal, que modernizan el diseño de dos de los modelos metálicos favoritos en todo el mundo.

Los cuatro nuevos relojes resistentes a los golpes presentan formas basadas en los populares modelos GMW-B5000 y GM-B2100, pero ahora con una opción multicolor con diversos tonos y gradaciones. Casio ha establecido a G-SHOCK como una marca conocida por expresar el carácter individual mediante la creación de relojes que no solo ofrecen resistencia a los golpes, sino que también cuentan con diseños y combinaciones de colores innovadores. Las esferas de los cuatro nuevos relojes emplean esquemas de colores y gradaciones de varios tonos que se inspiran en todos aquellos cuyo carácter diverso e individual guía su decidida búsqueda de la resistencia.

Modelos y referencias Esta nueva colección trae consigo una serie de referencias individuales, cada una diseñada y fabricada bajo altos estándares de calidad, respondiendo a las necesidades de sus clientes: Entre sus nuevos modelas destacan:

GMW-B5000PC y GMW-B5000BPC: Gradación azul/verde La gradación azul/verde lograda con la deposición de vapor de vidrio decora el perímetro de la cara digital. Las indicaciones de características y la línea del marco interior del perímetro incorporan rojo, amarillo y otros colores para crear una apariencia colorida y expresiva.

GM-B2100PC y GM-B2100BPC: Gradación de color en manecillas e índices La esfera presenta un tono base de negro, con una gradación de color que adorna las marcas de las horas y las manecillas del reloj. El GM-B2100PC emplea una gradación púrpura/azul, y el GM-B2100BPC una gradación naranja/rojo de tonos cálidos, que complementan muy bien los componentes negros. También se aplican diversos colores a las marcas de índice para lograr una hermosa combinación de colores con un sentido de unidad.