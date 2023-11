Una comunidad online para fomentar el apoyo entre personas con diabetes, primer premio en las XVII Jornadas de Innovación e Investigación en Enfermería del COEGI

El trabajo ha sido realizado por las enfermeras de la Universidad Pública de Navarra Arantxa Bujanda, Nely Soto, Paula Escalada y Leticia San Martín, con el objetivo de evaluar la influencia del uso de una comunidad online de apoyo entre personas con diabetes, coordinada por una enfermera especializada en la enfermedad Los otros trabajos premiados abordan cuestiones como: la implantación de buenas prácticas para generar valor en pacientes y profesionales, la micropigmentación aréola-pezón tras una cirugía de mama, el impacto de medios audiovisuales para disminuir la ansiedad ante un resultado alterado en el cribado de cáncer de cérvix, o la eficacia del Escape Room como estrategia docente en estudiantes de Grado de Enfermería.

"Cada una de las presentaciones que hemos escuchado en la jornada es testimonio del compromiso de la profesión enfermera con la excelencia y la búsqueda constante de mejora. Al difundir y compartir este conocimiento no solo estamos elevando la profesión, también estamos generando un impacto positivo en la calidad de la atención a la ciudadanía. Estamos construyendo puentes entre la teoría y la práctica, entre la investigación y la atención directa al paciente".

Con estas palabras, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), Pilar Lekuona, resumía lo vivido ayer en una nueva edición de las Jornadas de Innovación e Investigación en Enfermería Conocer-Nos del COEGI, en la que se presentaron 14 trabajos desarrollados por enfermeras y enfermeros de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

Al finalizar el encuentro, se entregaron los premios a los trabajos mejor valorados por el comité científico y por el público. Las presentaciones galardonadas en las diferentes categorías fueron:

Primer Premio COEGI. "CompARTE Diabetes: una comunidad online para fomentar el apoyo por pares en personas con diabetes", presentado por Arantxa Bujanda de la Universidad Pública de Navarra.

Segundo Premio COEGI. "Proyecto de implantación de buenas prácticas para generar valor en pacientes y profesionales", de Arantxa Picón y Sendoa Ballesteros-Peña, enfermeros del Hospital Santa Marina (Bizkaia).

Tercer Premio COEGI: "Micropigmentación aréola-pezón tras una cirugía de mama", Ane Urtzelai y Maite Melgar, enfermeras de Onkologikoa (Gipuzkoa).

Premio del Público: "Impacto de medios audiovisuales en la disminución de la ansiedad ante un screening de cáncer de cérvix alterado". Idoia Saénz y Nuria Torres, matronas OSI Donostialdea (Gipuzkoa).

Premio especial Bexen Medical: "Implementación y evaluación de la eficacia del Escape Room como estrategia docente en estudiantes del grado de enfermería", Nerea Suárez, Maider Ugartemendia y Marta Arrue, Facultad de Medicina y Enfermería UPV/EHU (Gipuzkoa). Compartir experiencias y apoyo en diabetes

El trabajo que recibió el Primer Premio: "CompARTE Diabetes: una comunidad online para fomentar el apoyo por pares en personas con diabetes", está siendo desarrollado por las enfermeras Arantxa Bujanda, Nely Soto, Paula Escalada y Leticia San Martín (profesoras de la Universidad Pública de Navarra), en colaboración con la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI), gracias al programa Innova Social.

Tal y como explicó Arantxa Bujanda durante su exposición, se trata de una comunidad online de apoyo "creada por y para las personas con diabetes, que tienen muchas experiencias propias y pueden ayudarse entre ellas, con una enfermera especializada en Diabetes detrás del proyecto, moderándolo, dinamizándolo y coordinándolo. De esta manera, se evitan los riesgos de la búsqueda de información en internet que, como sabemos, muchas veces aporta datos que no son reales y pueden entrañar cierto riesgo".

En esta comunidad online se resuelven dudas, se habla detemas relacionados con la enfermedad, "además de proporcionar apoyo mutuo y poner en contacto a personas que se encuentran en situaciones similares". Se trata de una comunidad abierta a las personas interesadas que pueden acceder en el siguiente enlace: https://compartediabetes.anadi.es/

Tras recoger el premio, Arantxa Bujanda subrayó la importancia de investigar en cuidados y en educación: "Yo creo que esta es la línea que debemos seguir en enfermería y no seguir haciendo las cosas igual, simplemente porque siempre se han hecho así. Es necesario ir evolucionando e investigando en este sentido también", señaló.

El comité científico de esta edición, que ha contado nuevamente con la colaboración de Bexen Medical, ha estado integrado por los enfermeros: Ana Atienza, Anunciación Jiménez, Ione Labaka, Toñi López. Arantxa Mendaza, Francisco Javier Ortiz de Elguea y Rosa Sancho.