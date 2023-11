Un cambio de paradigma en física y cosmología puede desencadenar una gran revolución científica

El científico (físico), Sr. Subhajit Waugh, afirma que la física y la cosmología están en crisis porque los científicos se equivocan acerca de la forma, el tamaño y el funcionamiento del universo. El modelo del universo de Waugh logra el objetivo más grandioso que los físicos de todo el mundo han estado intentando durante casi un siglo: reconciliar los dos pilares de la física en amargamente conflictivos. Su modelo del universo unifica la física y la cosmología y se acerca a la "Teoría del todo" El Sr. Subhajit Waugh, un científico (físico) que trabaja en la India, ha afirmado (basándose en pruebas contundentes) que la física y la cosmología están en crisis debido a un modelo incorrecto del universo. Su modelo propuesto de globo en expansión del universo unifica la física y la cosmología, y se acerca a la "Teoría del Todo".

Waugh utiliza la analogía del globo para explicar que, aunque el universo tiene un verdadero centro, no está ubicado en ningún lugar de su superficie tridimensional (3D). Este modelo también puede responder "¿Hacia dónde se está expandiendo el universo?" que el modelo actualmente aceptado no puede. Estudios recientes (Ref. 1, 2) presentan pruebas sólidas de un universo cerrado y finito. Se destacan graves fallas en el Modelo Estándar de Cosmología (Ref. 3, 4) que requieren un cambio de paradigma.

La física también afronta crisis, lo cual es públicamente aceptado por los físicos (Ref. 5). La Relatividad General (GR) y la Mecánica Cuántica (QM), los dos pilares de la física moderna, son incompatibles y amargamente contradictorios (Ref. 6).

Sin embargo, la naturaleza no utiliza dos libros de reglas, sino utiliza dos puntos de vista.

Hay dos marcos de referencia (dos puntos de vista) en el modelo del universo de Waugh: 1) el punto de vista del centro del universo (desde el cual la simultaneidad es absoluta y hay un tiempo universal absoluto) que da origen a la Mecánica Cuántica. 2) Nuestro punto de vista desde la superficie del globo (desde donde la localidad es absoluta; la velocidad de la luz es el límite superior y permanece constante para todos).

Waugh afirma que el concepto de Einstein del continuo espacio-tiempo 4D es el mayor error de la ciencia (Ref. 7). En realidad, la "relatividad" se trata de estar atrapado en la superficie tridimensional del universo del globo en expansión.

La relatividad pasa al ámbito de la mecánica cuántica con una escala de tamaño decreciente porque el punto de vista de la naturaleza comienza a dominar a medida que el espacio y el tiempo intercambian roles. La transición tiene lugar de subluminal (3+1) a superluminal (1+3). La Relatividad es un fenómeno "dentro del cono de luz", mientras que la Mecánica Cuántica es un fenómeno "fuera del cono de luz".

Waugh destaca los supuestos matemáticos erróneos que subyacen a la ciencia (Ref. 8). Cree firmemente que se han cumplido los tres pasos clave para derrocar las teorías reinantes en física y cosmología (Ref. 9), y ha hecho predicciones comprobables y falsificables que pueden sacudir la ciencia hasta la médula (Ref.10).

En conclusión, el modelo del universo en globo en expansión del Sr. Waugh puede reemplazar las dos mayores teorías de la Física, así como reemplazar el Modelo Estándar de Cosmología.

Acerca de Subhajit Waugh

Subhajit Waugh obtuvo su Maestría en Física en 2003 (primer puesto). En 1996 obtuvo la prestigiosa Beca Nacional de Talento NCERT.

Referencias

1) www.nature.com/articles/s41550-019-0906-9

2) journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.103.L041301

3) iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/aca51f/meta

4) bigthink.com/13-8/6-cracks-standard-model-cosmology-wrong/

5) www.einnews.com/pr_news/619040511/world-s-largest-physics-conference-in-las-vegas-will-be-grand-but-will-it-be-worthwhile

6) www.theguardian.com/news/2015/nov/04/relativity-quantum-mechanics-universe-physicists

7) www.einnews.com/pr_news/645681233/the-biggest-mistake-in-science-space-and-time-do-not-fuse-into-spacetime-continuum

8) www.einpresswire.com/article/617977207/science-is-standing-on-shaky-mathematical-pillars-which-guarantees-a-scientific-revolution

9) www.kron4.com/business/press-releases/ein-presswire/648067906/euclid-telescope-will-revolutionize-science-overthrow-ruling-scientific-theories-and-usher-paradigm-shift-in-science

10) markets.businessinsider.com/news/stocks/scientist-mr-subhajit-waugh-makes-testable-and-falsifiable-predictions-that-could-shake-up-science-to-the-core-1032579092