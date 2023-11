Cómo decorar el hogar esta Navidad ‘desde dentro hacia fuera’ y en clave de ahorro energético

El deseo o interés de aprovechar las horas de sol en invierno pone de manifiesto una necesidad: tener muy en cuenta la decoración de todos los espacios de la casa, incluidos los exteriores, haciendo hincapié en terrazas, porches o jardines. En este sentido, Glass by Gaviota, marca de referencia en soluciones destinadas al confort con un fuerte componente sostenible, propone una serie de consejos para una decoración pensada en alinear rincones estratégicos del hogar bajo el mismo halo navideño Aprovechar al máximo las horas de sol está muy presente en el modus vivendi español y, en general, en el ADN de la cultura mediterránea. En este contexto, controlar el clima en el hogar a través de soluciones energéticas, pero al mismo tiempo decorativas, es casi una urgencia. Sin embargo, hasta que llegaron las soluciones de Glass by Gaviota, marca de referencia en cerramientos y en confort con un fuerte componente sostenible, fue realmente difícil hacer frente a esta necesidad.

Control y protección del clima: el control energético como punto de partida para una decoración sostenible

Cuando empieza la cuenta atrás para la época navideña, la firma propone una serie de consejos decorativos, pero también funcionales y de ahorro energético. En este sentido, como punto de partida, se vuelve imperativo proteger la casa de los momentos más fríos del día, como la noche o la madrugada o de las inclemencias del tiempo. Por ello, conviene revisar y poner a punto ventanas y cerramientos en general para, más tarde, proceder a su limpieza en profundidad. Esto, además de proteger la estancia, evitará la aparición de moho o de humedades.

Una opción que puede evitar disgustos y que facilitará mucho este proceso (recurrente cada invierno), es optar por ventanas PVC y, más aún, si incorporan la tecnología Thermofibra, como las de Glass by Gaviota. Gracias a un material innovador, estas soluciones no permiten el paso del frío al interior del espacio, lo que supone un ahorro energético del 50% con respecto a otro tipo de ventanas. Además, su alto rendimiento en ahorro de energía y su espesor permiten que se ahorre también en el uso de calefacción en los meses más fríos del año. Por su parte, dado que incorporan vidrios de grandes dimensiones y cierre hermético, también protege frente a agentes climatológicos externos como la lluvia, el viento y el polen, en época primaveral.

Una vez realizada la puesta a punto de ventanas y persianas, y asegurado el control del clima en el hogar, toca pensar en sellarlas con una decoración navideña afín. Optar por piñas para las repisas, por ramas y musgo para decorar el interior o, incluso, por elegantes vinilos, son opciones sencillas y económicas, pero muy vistosas. Incluso, en esta época, se puede optar por estores o cortinas de motivos navideños, especialmente si hay niños en el hogar.

Esta Navidad, disfruta en el interior y en el exterior con Glass by Gaviota

Pensando en los -cada vez, más habituales- días soleados durante el invierno, se recomienda acompañar los muebles de exterior con mantas y cojines de motivos navideños, como los cuadros escoceses. Además, las velas y los jarrones de materiales robustos, especiales para exteriores, firmarán estos rincones exteriores navideños.

A su vez, las pérgolas seguirán siendo protagonistas esta Navidad, ya que también tienen su función en los meses fríos, protegiendo y separando espacios exteriores. Es el caso la gama Climatika de Glass by Gaviota, en la que destacan las formas y acabados ultra sencillos, pero adaptables a cualquier tipo de hogar. Son pérgolas que se pueden decorar de múltiples maneras, pero, si hay una que suele lucir especialmente, es la de guirnaldas de iluminación LED colocadas de forma estratégica.

Además de esto, las estas soluciones bioclimáticas resultan ideales cuando acechan días de lluvias y tormentas. Y, para casos extremos, existe una variante específica que Glass by Gaviota ha ideado, la llamada Clima Rain. Su gran ventaja, entre otras, es la estabilidad estructura. A esto se le une la facilidad de instalación, la posible incorporación de LEDs y, por supuesto, la capacidad de drenaje de agua frontal canalizada.

Otro de los elementos decorativos que no pasan jamás de moda y que, si cabe, cada vez tienen más fuerza en la decoración, son las plantas. Probablemente debido a su halo orgánico y natural, las plantas exclusivas del invierno como el jazmín, el brezo, la camelia, el crisantemo o la campanilla son siempre bienvenidas en espacios invernales, ya sea dentro o fuera del hogar. Sin olvidar y el navideño acebo, que tan bien sienta a los espacios exteriores, especialmente puertas o ventanas.

Con estos pequeños consejos para ambientar la casa en los meses que dura la Navidad, el hogar se convertirá en una ‘fiesta’ navideña no solo por dentro, sino por fuera.