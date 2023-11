El Flamenco y la Inteligencia Artificial se fusionan en el lanzamiento del nuevo videoclip de Paco Candela: 'Corazón de Plástico'

Este viernes, 24 de noviembre, el renombrado artista flamenco Paco Candela lanzará su esperado álbum 'Corazón de Plástico'. Este proyecto, compuesto por once temas inéditos que exploran la riqueza de las sevillanas, rumbas, fandangos, tangos y baladas, promete sumergir a los oyentes en un viaje profundo a las raíces del artista y la esencia de la música flamenca El disco, distribuido bajo su sello discográfico "Candelarte Records", cuenta con la producción y dirección musical de Domi Serralbo, así como los arreglos de José Maria Nieto, Alejandro Romero, Domi Serralbo y el propio Paco Candela, quien también participa en la autoría de las canciones. Entre las colaboraciones especiales como autores se encuentran Gonzalo Hermida en la canción que da nombre al álbum Corazón de Plástico y Miguel A. Márquez (Antílopez) en el primer sencillo adelanto Deja.

Un hito en la historia del videoclip flamenco Corazón de Plástico

El álbum será acompañado por el lanzamiento del innovador videoclip del sencillo principal Corazón de Plástico. Este proyecto marca un hito al ser el primer videoclip de flamenco en España íntegramente realizado con Inteligencia Artificial.

La canción compuesta por Gonzalo Hermida y magistralmente interpretada por Paco Candela, únicamente acompañado de la Guitarra de Domi Serralbo y el piano de Alejandro Romero, es una emotiva balada que se funde perfectamente con las espectaculares imágenes generadas por IA para la ocasión en este videoclip.

Jesús Plaza, el talentoso realizador detrás de esta obra pionera, comentó sobre el proceso creativo: "No es darle a un botón y la IA lo hace todo…. vengo de rodar con cámaras profesionales, equipos grandes, actores, sets, vestuario… La IA no ha venido para remplazar el arte colaborativo del cine, sino para ofrecer nuevas herramientas y formas de expresar una historia. En el caso de Corazón de Plástico, utilizamos la IA para desarrollar un storytelling visual que transmitiera los sentimientos evocados por la canción de Paco. La música sigue siendo la guía en los videoclips, pero ahora contamos con herramientas adicionales para enriquecer la experiencia visual".

Plaza detalló que el concepto del videoclip evoca sentimientos de amor, separación, vacío y despedida, narrados visualmente con un toque español y moderno. Utilizando herramientas de Inteligencia Artificial logró animar el concepto visual, creando una experiencia única que se ajusta al ritmo y la emoción de la música.

The Imagos, Galeón Comunicación y Jesús Plaza: La magia detrás de la producción

Es importante destacar que la producción del videoclip de Corazón de Plástico está a cargo de la Agencia Musical Independiente The Imagos que trabaja desde hace cuatro años innovando en todos los proyectos del artista Paco Candela. Además, para la realización de este videoclip han contado con la coordinación de la Agencia de Marketing y Diseño Galeón Comunicación y la realización de Jesús Plaza. Este equipo creativo ha logrado fusionar la tradición del flamenco con las posibilidades vanguardistas de la Inteligencia Artificial, dando como resultado una obra audiovisual única.

Declaraciones de Paco Candela: Al respecto, Paco Candela expresó su entusiasmo por este lanzamiento único: "Con Corazón de Plástico, quería explorar nuevas dimensiones en mi música y ofrecer a mi público una experiencia visual igualmente innovadora. La colaboración con este equipo y el uso de la Inteligencia Artificial han agregado capas fascinantes a la narrativa de mis canciones".

Sobre Paco Candela

Paco Candela es un destacado artista flamenco reconocido por su autenticidad y profundidad artística. Considerado por muchos "el cantaor del pueblo" ha estado Nominado a los Latin Grammy o premiado como Referente para la Juventud en el Parlamento de Andalucía, entre otros muchos reconocimientos. Cuenta con una legión de "candelistas" como así se denominan sus fans, más de 500.000 en redes sociales y 50.000.000 de reproducciones en YouTube y es uno de los artistas que más conciertos, más de 120 en su última gira, y discos vende en su género. "Corazón de Plástico" representa una evolución en su carrera, explorando diferentes estilos y emociones a través de una producción musical cuidadosamente elaborada.

Vídeos

Paco Candela - Corazón de Plástico (Videoclip Oficial)