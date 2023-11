DEKRA celebró su presentación del Informe de Seguridad Vial 2023 con importantes profesionales del sector

El pasado 22 de noviembre, DEKRA España celebró con gran éxito la octava edición de su evento anual centrado en la Seguridad Vial, destacando la convergencia entre la tecnología y el factor humano El Informe de Seguridad Vial de DEKRA se ha convertido en un referente en el sector, y en esta ocasión, se enfocó en explorar las oportunidades y desafíos asociados a los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) a través de los pilares fundamentales del factor humano, la tecnología y la infraestructura.

El evento contó con la destacada participación de Cristóbal Cremades, Jefe Provincial de Tráfico de Madrid en la DGT, Jesús Monclús, Director de Prevención y Seguridad Vial en Fundación MAPFRE, Felipe Jiménez, Subdirector de Investigación en INSIA, David Fernández Responsable de Estudios e Investigación en Fundación RACE y Alejandro Torrecilla, Director en DEKRA Testing & Certification.

Factor humano: entendiendo el papel del conductor en la nueva era tecnológica

Durante el evento, quedó patente que, según las estadísticas, el 90% de los accidentes de tráfico se atribuyen a errores humanos. En este contexto, se destacó la importancia de educar y concienciar a los conductores sobre cómo los sistemas de Asistencia Avanzada al Conductor (ADAS) pueden ser aliados clave para prevenir accidentes. David Fernández del RACE incluso afirmó:

Consideramos importante que los usuarios puedan experimentar con ciertos sistemas de asistencia en entornos controlados, con el objetivo de aumentar su confianza y capacidad de manejo'. La complejidad de estos sistemas exige una comprensión profunda por parte de los conductores, quienes deben conocer sus límites y comprometerse a utilizarlos de manera responsable.

Tecnología: potenciando la seguridad a través de la innovación

En el contexto de la presentación, se destacaron los avances tecnológicos que la industria automovilística está implementando para mejorar la seguridad en las carreteras. Según Jesús Monclús:

Se hace necesario que la flota de vehículos se renueve, porque sin una renovación adecuada, seguirán perdiéndose vidas.

Los sistemas ADAS, al prevenir accidentes, detectar peligros y tomar medidas preventivas, ofrecen un potencial significativo para acercarse al objetivo de Visión Cero. Sin embargo, se alertó sobre la creciente complejidad de estos sistemas con la automatización, y, como enfatizó Alejandro Torrecilla:

Es necesario avanzar más en el marco regulatorio para facilitar la implementación de estas tecnologías en el mercado.

Infraestructura: creando un entorno propicio para la seguridad vial

Es imperativo contar con una infraestructura adaptada a la era de la tecnología avanzada. Según Felipe Jiménez de INSIA:

La conducción autónoma exige condiciones del entorno muy controladas y favorables, una realidad que no se cumple en muchas carreteras debido a problemas como señalización incorrecta y vías no delimitadas. Esto supone un verdadero impedimento para el despliegue de la conducción autónoma en este tipo de vías.

Como destacó Cristóbal Cremades de la Dirección General de Tráfico:

Es primordial invertir en el mantenimiento de las infraestructuras existentes,

ya que no consideran que la creación de nuevos entornos exclusivos para la conducción autónoma sea la solución acertada. En este sentido, se enfatizó la importancia de la colaboración entre entidades gubernamentales y privadas como un elemento crucial para la implementación efectiva de medidas que respalden los sistemas ADAS.

Se puede descargar el informe de seguridad vial 2023 de DEKRA aquí

