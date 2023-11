Las expertas en belleza de Byoode, Omorovicza y Medik8 cuentan cómo es el antioxidante 40 veces más potente que la vitamina C

Enamora a todo el que lo prueba. Gusta tanto o más que la vitamina C y el retinol porque también estimula la producción de colágeno y tiene un grandísimo poder antioxidante Uno de los pilares fundamentales de cualquier rutina facial son los antioxidantes, de hecho, según Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, "la receta antiedad empieza por una rutina facial con exfoliación, continúa con antioxidantes de valor y termina por un velo para retener todo en la piel para que ejerza su actividad". Y, aunque el antioxidante más famoso es la vitamina C, "en los años que llevo en cosmetología, me he topado con pocos activos tan potentes a nivel antioxidante como el cobre PCA. Lo que pocos conocen es que este derivado del cobre es tan poderoso, de hecho, es hasta 40 veces más potente que cualquier tipo de vitamina C, tal y como demuestran los estudios y la aplicación en la piel de usuarios", sentencia Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Ahora, que por fin se han acabado los días de sol, se vuelve más necesario que nunca un activo como el cobre. "Hasta hace prácticamente un par de semanas, el sol era potente y, a estas alturas, la piel está resentida y necesita de los antioxidantes para lograr una reparación cutánea con la que contrarrestar los efectos dañinos de la contaminación y, cómo no, del sol", señala Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. Pero, antes de nada, hay que conocer por qué merece la pena tener en el radar el desconocido cobre PCA, el antioxidante 40 veces más potente que la archiconocida vitamina C.

¿Qué es el Cobre PCA?

Primero, hay que empezar por partes. ¿De dónde viene el cobre PCA? "Es un derivado del cobre que procede de la abreviatura de ‘Copper Pyrrolidone Carboxylic Acid’, una sal de cobre que tiene su origen en un aminoácido presente en el cuerpo humano y que protege la piel con un amplio espectro de protección contra una gran variedad de radicales libres", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Aliado antiarrugas y antiacné

"Si no se quiere que la piel se vea más joven y bonita, hay que huir de los derivados del cobre", adelanta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. Y es que solo le van a pasar cosas buenas porque si algo tiene el cobre son beneficios. "Al cobre PCA se llega buscando un antioxidante potente porque protege la piel de los daños causados por radicales libres y ayuda a prevenir las cascadas de envejecimiento. También porque estimula la producción de colágeno, una proteína esencial para mantener la firmeza y elasticidad de la piel, contribuyendo a una apariencia más juvenil, pero lo cierto es que quien lo prueba, lo sigue usando por todos sus beneficios. Medik8 solo utiliza la forma más activa y quiralmente correcta de cobre PCA para obtener un rendimiento antioxidante óptimo", añade Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Es decir, gracias a su capacidad para estimular la producción de colágeno y su acción antioxidante, "disminuye la aparición de líneas finas y arrugas y devuelve a la piel una apariencia más joven y firme", como argumenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Además, es un gran activo para tratar el acné. "Con propiedades antimicrobianas, el cobre es un buen aliado antiacné ya que, al usarlo regularmente, es capaz de eliminar las bacterias responsables de los brotes y mantiene el equilibrio del pH de la piel, algo que es clave para una piel uniforme, saludable y radiante", reconoce Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Ojo, siempre lejos, pero cerca, de la vitamina C

Hay que saber usarlos y, aunque tanto la vitamina C como el cobre PCA son antioxidantes, no se deben aplicar a la misma vez porque, juntos, no funcionan. "Si unimos la vitamina C con cualquier derivado del cobre, se neutralizan mutuamente, es decir, ninguno de los dos aportaría los beneficios que debería. Además, la vitamina C provoca la oxidación de las sales de cobre y, como consecuencia, estaríamos facilitando que la piel envejezca", tal y como detalla Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Entonces… ¿no se pueden usar en un mismo día? "Se puede (y se debe) aplicar vitamina C y derivados del cobre, pero de forma separada, es decir, utilizando un activo por la mañana y otro por la noche para aprovechar todos los beneficios antioxidantes y regeneradores de cada uno de los principios, pero nunca a la vez", aconseja Marta Agustí, Marta Agustí, directora técnica y prescriptora de rutinas beauty en Purenichelab.com.

Un producto para tener en el radar

Copper PCA Peptides, de Medik8, es un suero con poder antioxidante de grado elevado gracias a la presencia del cobre PCA, la mejor defensa contra el envejecimiento prematuro de la piel. Además, su presentación es muy llamativa con un envase de doble que es la clave de su estabilidad y separa el PCA de cobre azul del dimetilmetoxicromanol blanco, evitando que se fusionen demasiado pronto y se desactiven. Así, la fórmula adquiere su máxima potencia cuando finalmente se mezclan y se aplican sobre la piel. 85€ en Medik8.es

Otros derivados del cobre que no no hay que ignorar

"Existen otros derivados del cobre que tienen función calmante y antioxidante, aunque sea en menor medida que su hermano con apellido PCA. Un ejemplo es el gluconato de cobre, un importante regenerador de la piel que actúa sobre el colágeno; el tripéptido de cobre, que tiene propiedades antioxidantes y promueve la curación de heridas como las que producen el acné", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga, biotecnóloga y directora técnica de Byoode.

Watercress & Copper Lyric, de Byoode, es un sérum calmante e iluminador con poder cicatrizante, seborregulador y antiinflamatorio. En su fórmula están presentes el glutonato de cobre y la Niacinamida, además de minerales esenciales, y la Okra, que dejan la piel con un aspecto luminoso y saludable. 55€ en Byoode.com

Cold Plasma Plus+ Advanced Eye Cream, de Perricone MD, gracias a ingredientes como el tripéptido de cobre, Omegas 3, 6 y 9 y vitamina C Ester, trata y mejora drásticamente la apariencia de ojeras, hinchazón, patas de gallo, líneas finas y pérdida de firmeza. 107€ en Perriconemd.es

Copper Peel de Omorovicza es un exfoliante aclarante e iluminador que combina una pasta de cobre azul con un activador de ácido láctico, para, además de exfoliar y acabar con las células muertas, suavizar y rejuvenecer la piel del rostro de forma exprés. 118€ en Purenichelab.com