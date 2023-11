El impacto económico de las viviendas de uso turístico en Cataluña ascendió a 2.650 millones en 2022, cinco veces más que en 2019

net2rent, con su plataforma avanzada de gestión de alquiler vacacional, se erige como una solución fundamental para propietarios y gestores El estudio, elaborado por el Instituto Multidisciplinar de la Empresa - Universidad de Salamanca con el apoyo de Federatur y Fevitur, también revela que el uso de las viviendas de uso turístico va in crescendo: en 2022 se utilizaron una media de 3,5 veces por persona al año, mientras que en 2019 la cifra era de 1,23.

El reciente Informe del Observatorio de la vivienda de uso turístico en Cataluña 2022, refleja una revolución en el turismo residencial catalán. Con un impacto económico que ha quintuplicado las cifras de 2019, ascendiendo a 2.650 millones de euros en 2022, el panorama turístico en la región experimenta un auge sin precedentes.

Preferencia de los viajeros

El estudio catalán destaca que el 49,1% de los viajeros opta por pernoctar en una vivienda de uso turístico tras comprarlo con otros tipos de alojamientos como hoteles o apartahoteles. De hecho, un 42,1% de los usuarios busca alojamiento, única y directamente, en esta modalidad. La intención de alojarse en este tipo de viviendas también se ha disparado, alcanzando el 84,1% en 2022, frente al 69,6% en 2019.

El informe también subraya la preferencia por el turismo de proximidad, con un 53,9% de los usuarios provenientes de la propia Cataluña. Los viajeros, en su mayoría familias o parejas (75,3%), han optado por este tipo de alojamiento motivados por la naturaleza, la playa, y la exploración de ciudades o patrimonio histórico.

El tramo de edad más destacado que utiliza viviendas de uso turístico se sitúa entre los 55 y 64 años, con un 22,7%. Además, se observa que los hombres muestran una mayor propensión que las mujeres hacia este tipo de alojamiento.

Observatorio de la vivienda turística en España 2022

Estos grandes resultados en Cataluña, también encuentran eco en todo el país, según datos del Observatorio de la vivienda turística en España 2022, presentado por la Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR). El informe desvela que el alquiler vacacional en España generó un impacto económico de 20.388 millones de euros en 2022, casi cinco veces más que los datos de 2019.

Según el estudio, solo el 19% de los gastos totales de un turista en viviendas de uso turístico se destinan al alojamiento, mientras que el 81% (15.727 millones de euros) se queda en el destino a través de compras, restaurantes, ocio o cultura.

La satisfacción general de los viajeros es de 4,3 puntos sobre 5 y los factores más bien valorados son la ubicación, el confort, el trato con el responsable del alojamiento, la limpieza, la seguridad o el precio.

El auge económico de las viviendas de uso turístico en Cataluña y en toda España señala un cambio significativo en las preferencias de los viajeros. Este fenómeno, con un crecimiento económico notable, no solo refleja una nueva tendencia en la forma en que viajamos, sino también la creciente importancia de soluciones innovadoras en la gestión de alquiler vacacional.

En este sentido, net2rent, con su plataforma avanzada de gestión de alquiler vacacional, se erige como una solución fundamental para este panorama vibrante, ofreciendo a propietarios y gestores la herramienta necesaria para el éxito en esta cambiante situación.

Desde net2rent ayudan a descubrir un nuevo camino hacia el éxito utilizando su plataforma de gestión de alquiler turístico. El equipo humano de net2rent dispone de más de 15 años de experiencia en el sector de la gestión de alojamientos turísticos y del software de alquiler vacacional.