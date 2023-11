Ya se conocen los cuatro finalistas del concurso Camarero del año 2024

La final se celebrará en la próxima edición de Alimentaria 2024. Habrá representantes con establecimientos en Candás (Asturias), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Dima (Vizcaya) y Granada. La ronda eliminatoria se ha desarrollado hoy en el Centro de Cualificación Turística de Murcia Ya se conocen los 4 finalistas que participarán en la próxima edición del Concurso el Camarero del año 2024, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo de 2024 en The HORECA Hub dentro del evento Alimentaria & Hostelco, que tendrá lugar en Fira de Barcelona.

Los clasificados para la gran final son Marta Echevarría del Pub Galley de Candás (Asturias), Albert Ureña del Restaurante Sucapa de l´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Miguel López del Restaurante Garena de Dima (Vizcaya) y Marta Charro del Seda Club en Hidden Away Hotels de Granada.

Por otra parte, se ha concedido el Premio barista Mokay a Miguel López del Restaurante Garena de Dima (Vizcaya), el Premio Combinado Cola Cao a Marta Charro del Restaurante La Lobita de Navaleno (Soria) y el Premio al mejor coktail de Juver a Marta Echevarría del Pub Galley de Candás (Asturias).

Los camareros participantes han realizado las pruebas que han consistido en: toma de comanda, decantación de vino y elaboración de plato frio, en la prueba de sala y tiraje de cerveza y maridaje, café expreso Late Art, coctel con zumo Juver y bebida combinada con Cola Cao, en la prueba de barra.

El jurado del concurso ha estado formado por Antonio Chacón Camaches, gerente de Antonio Chacón Hostelería y profesor de CCT Murcia como presidente del jurado, acompañado de Juan Moll, Consultor de L’Atelier de Joel Robuchon Etoile París (1* Michelin) y JM Consulting; David Seijas, Creador y propietario de Gallina de piel wines: Mireia Riba, Asesora y formadora en Restaurante Mercat Negre de Sabadell y trabaja en I+D en Fundación Alicia y ganadora de la 4ª Edición del Concurso Camarero del Año; Jesús López, Jefe de Sala del Restaurante Cabaña Buenavista (2* Michelin) en Murcia; Luis Carlos Martín Sanz, Presidente de la Asociación de Barman de Castilla León; Pablo Melian, Fundador en Brandtenders news y Óscar Solana, Director de Coctelería Bandida Santander y la Solía local top coctail bar 21-22-23 y también es Global Brand de Mediterranean Quality Spirit;

Por otro lado, como jurado técnico han evaluado las pruebas Ángela Marulanda, Propietaria de AM Servicios Hosteleros, creadora del Vermut Marulanda y ganadora de la 3ª Edición del Concurso Camarero del Año y Mariano Castellanos, Presidente de Honor.

Patrocinadores de alto nivel

Alimentaria-Hostelco es patrocinador fundador y encabeza la lista de marcas que apuestan por el certamen. Además, grandes compañías del sector como Welbilt, Pascual Profesional, Cafés Mocay, Bonduelle, Loomis Pay, Nocilla, Cola-Cao, Juver, Cirio, Cerveza Alhambra, Solan de Cabras, Roldán Netya, Duni, Gary’s y el Centro de Cualificación Turística de Murcia, que se han unido para hacer de este evento una verdadera fiesta del sector.