Cómo atraer y retener a los mejores profesionales del sector IT

El sector de las Tecnologías de la Información (IT) lleva años creciendo exponencialmente tanto en España como a nivel mundial, a partir de las continuas inversiones que las empresas deben realizar para adaptarse a la digitalización, la disrupción e innovación de procesos que exige el tejido empresarial. Un crecimiento muy acrecentado con la irrupción de la inteligencia artificial, entre otros.

Sin embargo, a pesar del marco favorable, los profesionales de Recursos Humanos dedicados a la búsqueda de personal se enfrentan a la creciente dificultad de atraer y retener al talento digital debido a una alta demanda y competencia en el mercado.

En este contexto, AdelantTa es una empresa especializada en selección, formación, consultoría y externalización del departamento de recursos humanos que aborda procesos de selección de perfiles tecnológicos adecuados con una metodología de trabajo sólida, efectiva y rigurosa.

El reto de atraer y fidelizar al talento tecnológico Un informe de la Asociación Española para la Digitalización DigitalES reveló que, en 2022, España no pudo cubrir más de 120.000 vacantes tecnológicas, con una ausencia acentuada en tres figuras profesionales específicas: desarrolladores de software, ingenieros de telecomunicaciones y técnicos de ciberseguridad.

Juan Carlos Sánchez, director de AdelantTa, explica que esta situación obedece a varios factores: “Habría que destacar, principalmente, la enorme brecha entre la cantidad de puestos disponibles que ofrece el mercado y el número de perfiles IT cualificados para cubrirlos”, principalmente en seguridad informática y gestión de datos.

Por otro lado, Sánchez apunta a otros aspectos fundamentales como “la rotación acelerada por la pandemia”, que motivó la incorporación del talento digital español por parte de empresas internacionales; y las “altas exigencias de los propios profesionales del sector IT en lo que respecta a las condiciones laborales, fundamentalmente en cuestión de salario y flexibilidad horaria”.

Frente a esta dificultad de captar y fidelizar los talentos tecnológicos necesarios en un escenario híper competitivo, desde la firma apuntan al profundo conocimiento del sector como elemento principal para tener éxito en la búsqueda. Además, recuerdan que la propia gestión de este tipo de perfiles tiene sus particularidades en cuanto a formación, selección, desarrollo, diseño de retribución, políticas laborales, etc. La externalización del departamento de Recursos Humanos es, por tanto, una opción idónea para este sector.

Con más de 30 años de experiencia en gestión y desarrollo del capital humano, su equipo especialista despliega una estrategia ágil de reclutamiento que procura primero identificar y definir a los perfiles profesionales requeridos por sus clientes: desarrollador web, analista de Big Data, Project manager, Ingeniero devOps, experto en ciberinteligencia, etc. Del mismo modo, AdelantTa pone en práctica una metodología multifuente de captación de perfiles IT a través de establecer contactos con su plataforma web, con candidaturas espontáneas, intermediarios, grupos profesionales en redes sociales y presencia en eventos networking.

Además, la empresa experta en RRHH también garantiza el reclutamiento de talentos extracomunitarios mediante las vías estipuladas por la legislación nacional vigente, junto a la correspondiente gestión y tramitación de los permisos de Residencia y Trabajo.

La formación para retener talentos IT La tecnología se encuentra en una permanente evolución, razón por la cual fomentar la formación y el desarrollo de habilidades es una vía fundamental de retención del talento IT. Asimismo, la firma cuenta con un amplio catálogo de formaciones tecnológicas presenciales y online, con plataformas e-learning, aulas virtuales, formadores de primer nivel y herramientas que cumplen todos los requisitos técnicos y legales.