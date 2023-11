Las estrategias de canales de distribución y sus principales características, por Nifty Export

El objetivo básico de toda empresa es que sus productos puedan llegar al mayor número posible de consumidores.

De esta manera, no solamente se aumentan las ventas y la rentabilidad, sino que, además, se da reconocimiento a su marca y se vuelve más competitiva. Es allí donde los canales de distribución se convierten en una estrategia indispensable. No obstante, para llevarla a cabo de manera exitosa, es necesario contar con la asesoría de especialistas en el área.

En este sentido, Nifty Export es una empresa de distribución digital que se encarga de facilitar a las empresas la venta su marca en todo el mundo. Todo esto mediante el uso y aprovechamiento de los canales de distribución.

¿Qué son los canales de distribución? Básicamente, los canales de distribución son aquellos a través de los cuales una empresa fabricante hace llegar sus productos al consumidor final, con la intención de que sea lo más rentable y eficiente posible. Por lo general, los canales de distribución corresponden a empresas de terceros que prestan el servicio y que son especialistas en investigar el mercado para promocionar el producto. Estos, incluso, se encargan hasta de negociar con los clientes aspectos como el precio del producto, modalidades de entrega, etc.

La importancia que tienen los canales de distribución en una estrategia de marketing es que por medio de un tercero se puede lograr que un producto llegue a un mayor número de consumidores, haciendo que las ventas crezcan. Además de esto, trabajar con un tercero como canal de distribución es trabajar de la mano con una empresa que ya cuenta con amplios contactos comerciales y que hasta puede tener geográficamente un mayor alcance. En pocas palabras, una estrategia de canales de distribución pone un producto al alcance de un mayor número de consumidores en el menor tiempo posible.

Un aliado ideal para sacar provecho de los canales de distribución Nifty Export es, precisamente, una empresa que cuenta con todo lo necesario para servir como canal de distribución efectivo para cualquier empresa. Y es que esta empresa de distribución digital capaz de vender cualquier marca y ponerla al alcance de consumidores de cualquier parte del mundo con solo un clic. Su equipo de profesionales se encarga, entre otras cosas, de todo lo que tiene que ver con las gestiones de venta. Además de esto, trabajan con un modelo win-win e implementan estrategias de marketing especializado para dar a conocer una marca otros mercados. En resumen, es una empresa de distribución digital que ayuda a la internacionalización de una marca mediante toda una batería de servicios orientados a ampliar un negocio hasta un nivel global.

Una estrategia de canales de distribución es una de las mejores maneras de conseguir internacionalizar una marca y hacer que sus productos se vendan en mercados internacionales de una manera mucho más rápida, aumentando notablemente las ventas y las ganancias. Contar con un equipo especializado y servicios como los de la empresa de distribución digital Nifty Export, es asegurar el éxito en esta estrategia.