Influx Escape Games, un escape room Madrid con una ambientación espectacular

Los escape room Madrid han pasado de ser una novedad de ocio a un verdadero boom en el que cada día más personas quieren participar. El despliegue tecnológico, las ingeniosas decoraciones, las propuestas de juegos originales y la posibilidad de participar en parejas o grupos han conquistado al público.

Una muestra de este mundo de aventuras virtuales es Influx Escape Games, situado en la calle Canillas de la capital española. Su oferta se concentra en dos experiencias de aventura y acción en las que los competidores viven innumerables desafíos. En ellas pueden participar grupos desde 2 hasta 7 personas.

Las vivencias inmersivas de Influx Escape Games Influx Escape Games es un nuevo sitio cuya oferta se basa en juegos de acción y aventura totalmente en vivo. Sus experiencias se llaman Siltobark: La experiencia de Oriente y El Secreto de Amerinda. En la primera, los participantes se adentran en lo más profundo de Oriente Medio con el fin de cumplir una misión vinculada a una antigua leyenda.

Por su parte, en El Secreto de Amerinda, los jugadores deberán cumplir tareas en la época del Medievo con todos sus rituales y simbolismos. Para llegar allí tendrán que recorrer una senda misteriosa que los llevará hasta un espectacular espacio que los sumergirá en la experiencia. Están dirigidos a públicos de todas las edades.

Cada una de estas experiencias tiene sus propios retos, enigmas, juegos y acertijos que se adaptan a las escenografías. Ambas requieren un tiempo de participación de aproximadamente 60 minutos. Las ambientaciones y los retos en sí encierran elementos de intriga y misterio, sin embargo, ninguna podría categorizarse como de terror.

Un ambiente seguro para los jugadores Desde que abrieron, los miembros de Influx Escape Games han priorizado la seguridad de los jugadores. Por ello, han diseñado juegos en los que hay que cumplir misiones y no escapar de un espacio en particular. Las personas nunca están encerradas en las instalaciones. Además, existe un estricto código para la prestación del servicio en el que no se admite ingerir licores o fumar.

Debido a que son vivencias grupales, los juegos de este nuevo escape room en Madrid son ideales para llevar a cabo actividades de team building. Los organizadores de eventos corporativos solo tienen que ponerse en contacto para reservar. El equipo de la firma comenzará a trabajar de inmediato para ajustar la experiencia a la medida de cada empresa.

A pesar de llevar poco tiempo en el mercado, los visitantes han valorado positivamente ambos juegos. Han aplaudido el encanto de la ambientación que califican como muy bien cuidada y que logra sumergir al jugador en la trama. También han elogiado los rompecabezas y las historias, a las que han catalogado, entre otras cosas, como originales y muy divertidas.