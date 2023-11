Entrevista a Adrián Martínez, el responsable de expansión de Best Credit

Best Credit fue creada con el propósito de intermediar en la concesión tanto de préstamos hipotecarios como de cualquier producto financiero que demanden sus clientes y siempre con el objetivo final de buscar la mejor solución financiera para cada perfil.

Su equipo está formado, en su mayoría, por licenciados en derecho, económicas y empresariales y cuenta con una amplia experiencia en la intermediación financiera, llevando más de 30 años trabajando en el sector.

Adrián Martínez, responsable de expansión de Best Credit, concede esta entrevista para saber más acerca de los servicios que brinda esta empresa.

¿Cómo podríamos definir la franquicia Best Credit? ¿Cuáles son las cifras más significativas de su red?

Best Credit es la enseña financiera del Grupo Best, inscrita en el registro estatal de intermediarios financieros para la concesión de préstamos y créditos del Ministerio de Consumo con número de codificación D450, del registro creado en el Banco de España conforme a la Ley 5/2019.

Así, podríamos definirla como una empresa de intermediación financiera.

Sin lugar a dudas, las cifras más relevantes son tanto el número de oficinas abiertas al público en todo el territorio español, superando las 100 oficinas, como el amplio catálogo de productos financieros de Best Credit.

¿Cómo está trabajando su franquicia para contrarrestar las dificultades actuales con la inflación y problemas de suministros?

Best Credit se dedica constantemente a buscar nuevos acuerdos financieros para mejorar la experiencia de nuestros franquiciados.

¿Cuáles son los productos/servicios más demandados por los clientes?

Aunque trabajamos todos los productos de activo, sin duda, lo más demandado son los préstamos hipotecarios y los préstamos personales.

Cabe destacar que Best Credit ha sido la primera empresa de intermediación financiera en comercializar productos de financiación específicos para personas mayores de 65 años a través de la venta de nuda propiedad con reserva de usufructo, etc.

¿Cómo animaría a un posible candidato para invertir en su negocio? ¿Qué resaltaría?

La razón principal por la cual creo firmemente que Best Credit representa una oportunidad de negocio única, es el éxito, ya que, desde hace 30 años, más de 80 % de nuestros franquiciados continúan en el mercado.

Esto se debe a la gran formación que reciben todos nuestros franquiciados antes de la apertura de su negocio.

Además del know how, destacan tanto los contratos de colaboración con los principales bancos y financieras, como el apoyo y supervisión de la Central, ofreciendo apoyo continuado al franquiciado para el buen fin de cada una de sus operaciones.

¿Cuáles son las zonas prioritarias para las nuevas aperturas?

Nuestra expansión no tiene límites dentro del territorio nacional y actualmente nos estamos concentrando en áreas clave como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Costa del Sol, donde hemos experimentado un crecimiento significativo que ha derivado en un aumento exponencial de la demanda de préstamos hipotecarios.

¿Qué previsiones de aperturas de establecimientos propios y franquiciados tienen para el 2023?

Nuestro objetivo es abrir entre 5 y 10 nuevas franquicias durante este ejercicio.