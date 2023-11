Entrevista con la empresa de merchandising y artículos promocionales Primera Impresión

El merchandising y los productos promocionales desempeñan un papel fundamental en fortalecer la identidad de marca y fidelizar a los clientes. Generan conexiones emocionales y relaciones a largo plazo, ofreciendo una impresión duradera y atractiva para las nuevas audiencias.

En este ámbito ha destacado la compañía Primera Impresión, ofreciendo una gran variedad de productos a las empresas. En una entrevista realizada, cuentan más detalles sobre sus servicios.

¿Podrían explicar la importancia que tienen el merchandising y los productos promocionales para las empresas?

Esto es como decir que cuál es la importancia de la espuma en la cerveza. Poco más que añadir.

Ahora en serio, es una herramienta clave para fortalecer la identidad de marca y la fidelidad de tus clientes. Generan conexiones emocionales y relaciones a largo plazo. Es la forma de dar una bonita Primera Impresión (y bueno, segundas y terceras), pero de forma duradera. Además, siempre atrae gente a tu marca, ¿a quién no le gustan las cosas gratis?

¿Qué valor añadido ofrece Primera Impresión en este campo frente a otras compañías del sector?

Podría decir una parrafada, pero sería una tontería, todas son iguales. Aunque, bueno, nosotros además de ofrecer productos promocionales, ofrecemos un buen trato. Que hoy en día, no es algo tan común que, al comprarnos 500 bolsas serigrafiadas, tengas una bonita experiencia de compra. Marcar productos lo hacen muchas empresas, de la forma en que lo hacemos nosotros… ¡dudo que exista alguna!

Además, tenemos un catálogo tan amplio como las reuniones de los lunes, y ya es decir. Y si no lo tenemos en catálogo, ¡lo conseguimos!

¿Qué tipo de artículos promocionales ofrecen en la agencia? ¿Podría mencionar algunos ejemplos?

Ofrecemos artículos de todo tipo, desde bolígrafos hasta juegos personalizados, pasando por todo tipo de artículos de impresión, y por todo lo que se te pase por la mente. Hemos hecho desde velas aromáticas, perfumes, productos más básicos como tazas, camisetas, cuadernos…

La verdad es que sería aburrido contar todo, si estás interesado, te lo cuento con un café.

¿Cuáles son los criterios que Primera Impresión utiliza para seleccionar merchandising y artículos promocionales más efectivos para una empresa en particular?

Depende siempre de nuestro cliente y de lo que busca. No le vendemos merchandising, le vendemos la solución al problema que tiene. Para cada cliente, recomendamos un tipo de artículo, con base en su objetivo. Es una forma de trabajar que nos funciona muy bien, todos nuestros clientes están contentos.

Si tú no lo estás, puedes llamarme y empezar a estarlo. Tendrás un caluroso equipo detrás de ti, ayudándote en todo lo que necesites. Como si quieres un avión que tira peluches de rana por Navidad. Cosas más raras se han visto.

Soñar es gratis, nosotros no, pero hacemos que tus sueños sean realidad. Algo es algo.

¿Cómo aseguran la calidad de los productos promocionales que ofrecen?

Hacemos pruebas de los productos antes de lanzarlos. Estas son tan estrictas como para entrar en un concurso de cocina. Si el producto no vale la pena, no lo incluimos en el catálogo. Nunca hemos tenido quejas de este tipo, brindamos siempre lo mejor que tenemos, porque un cliente feliz, es un cliente ganado a largo plazo.

Vamos que, si nuestros productos fueran personas, podrían ser los invitados VIP de los premios Goya (como poco). No pierdas la oportunidad.

¿En qué tipo de eventos o situaciones son ideales los productos qué brindan? ¿Hay determinados eventos en los que destacan especialmente?

Tenemos productos para cualquier situación. Ya puede ser un evento en un espacio abierto, cerrado, eventos corporativos, eventos privados, ferias comerciales, fiestas… ¡Nos atrevemos con todo!

Nuestros favoritos son los eventos tecnológicos, ya que es el campo donde más nos movemos. No obstante, somos algo parecido a los camaleones, nos adaptamos a cualquier tipo de empresa y/o evento.

Los artículos promocionales son siempre bienvenidos, y la guinda del pastel para destacar entre tu competencia.

¿Cuál es la gama de precios de sus artículos?

Este es otro de nuestros puntos fuertes. Te lo digo de verdad. Entendemos que los presupuestos son como los trajes a medida, el cliente tiene que sentirse bien al verlo.

Tenemos opciones para todo tipo de presupuestos, nos adaptamos siempre al presupuesto del cliente. (O lo intentamos, vaya). Desde opciones asequibles hasta productos premium, y muy premium.

En Primera Impresión, no solo personalizamos los productos, también los presupuestos. Basándonos en ti, futuro cliente que está leyendo esto.

¿A qué esperas?

¿Qué tienen en cuenta para realizar el proceso de diseño y personalización de estos productos? ¿Cómo se aseguran de que sean bien percibidos por el público objetivo de una empresa?

Nos basamos en la esencia de tu marca, antes nos informamos bien de todo, para dar en el centro de la diana. Nos sumergimos en tu identidad, valores y público objetivo, como si fuéramos el inspector Gadget en búsqueda de sus gadgets perfectos.

Entendemos a tu audiencia, y fusionamos la creatividad y la estrategia, para crear productos que, además de llevar tu marca, cuenten la historia que tu público quiere escuchar.

Suena a película, pero si queremos que algo triunfe, tiene que ser así. Buscamos que, además de ser un producto bonito, sea funcional y vaya con la personalidad de tu marca. Solo así conectarás emocionalmente con tu audiencia. Y justo ese es el objetivo.

¿Cuál ha sido la experiencia de las empresas al contratar sus servicios de merchandising y productos promocionales? ¿Hay algún caso de éxito particular que pueda compartir?

No es porque seamos unos creídos, pero siempre han sido un éxito. Nuestro mayor éxito es ver cómo, posterior al evento, nos escriben para contarnos lo mucho que han gustado, y para concretar el próximo pedido. Cuando nos cuentan que ya notan un impulso en la visibilidad y conexión emocional. Cada proyecto es una historia que nos motiva a seguir día a día superando las expectativas de nuestros clientes.

Un ejemplo concreto podría ser cuando una empresa tecnológica nos pidió un merchandising que nunca se hubiera visto en el sector, y que estuviera por un largo tiempo en la mente del consumidor. Se nos ocurrió rápido, un perfume. Normalmente, en ferias se dan tazas, cuadernos, bolis, pero, ¿perfumes?, ¿y en una empresa tecnológica? La gente flipaba. El marketing olfativo nunca falla. Personalizamos desde el aroma del mismo, hasta el envase. Fue un éxito rotundo.

Y como esta, puedo contarte mil más. Pero dejarías de leerme. ¿Y si mejor tenemos una llamada y te cuento un poco más?

Primera Impresión destaca por ofrecer un trato personalizado y una amplia gama de productos personalizables. Además, seleccionan los artículos más efectivos para cada empresa en función de sus objetivos y aseguran la calidad a través de rigurosas pruebas. Su enfoque creativo y estratégico en el diseño y personalización de los productos garantiza que sean bien percibidos por el público objetivo. Las empresas que han contratado sus servicios han experimentado éxito y satisfacción, superando sus expectativas y consiguiendo impulsos en la visibilidad y conexión emocional con la audiencia.