KeepCoding presenta Grokk, el nuevo asistente de IA para alumnos que actúa como profesor del centro

Esta nueva herramienta de IA ofrece asistencia a los estudiantes no sólo en tareas académicas y administrativas, como plazos de entrega y horarios de clases, sino que va más allá, y explica cómo y por qué un código funciona o por qué es mejor modificarlo. Grokk es un acelerador del aprendizaje que permite al alumno ampliar sus conocimientos según sus intereses personales, creando, por primera vez, una experiencia de educación realmente personalizada KeepCoding, el premiado centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología, lanza Grokk, un asistente virtual de inteligencia artificial (IA) diseñado y desarrollado in-house para ofrecer un soporte personalizado a todos los estudiantes. Esta iniciativa marca un hito en la educación española al integrar de manera pionera la IA directamente en el aula de KeepCoding, fortaleciendo, aún más, su compromiso con la excelencia educativa y la formación personalizada.

Esta herramienta no sustituirá la función de los formadores expertos en sus labores de apoyo y tutoría, sino que será una ayuda extra para fortalecer la atención individualizada de los estudiantes de esta escuela española, pionera en la aplicación de la IA, para revolucionar su propia aula y la experiencia de sus alumnos.

La diferencia más significativa de Grokk, frente a otros bots impulsados por IA, es su profunda especialización y la forma en la que esta herramienta interactúa con los usuarios. Este asistente virtual simula la experiencia de tratar con un instructor y coordinador de un bootcamp tecnológico experimentado y entrenado de forma real con los propios contenidos de la escuela.

Desarrollado por Eric Risco, instructor de IA de KeepCoding, en colaboración con Fernando Rodríguez, CLO y cofundador de KeepCoding, Grokk estará disponible como un bot en la plataforma virtual de KeepCoding, y se actualizará constantemente con los temarios y contenido de los bootcamps.

Apoyo en tareas académicas y administrativas de los alumnos

Grokk ayudará a los estudiantes tanto en las funciones académicas como administrativas. Es decir, permitirá a los alumnos refactorizar y depurar el código, ofrecerá asistencia para resolver ejercicios de programación o dudas teóricas y prácticas sobre tecnología, entre otras, además de disponer de información actualizada sobre el horario de clases o fechas de entrega de tareas y proyectos.

Asimismo, esta herramienta de IA cuenta con datos relacionados con todos los bootcamps que oferta KeepCoding, así como la metodología que emplean en el centro y otros puntos clave y servicios como pueden ser el Código de Honor o la Bolsa de Talento.

Según Adriana Botelho, CEO y co-fundadora de KeepCoding, "nuestra máxima como escuela de tecnología siempre ha sido abrazar lo nuevo y ofrecer una formación de máxima calidad, 100% actualizada y profesionalizante. Con Grokk, el conocimiento sale del aula y lo usamos para redescubrir nuevas formas de enseñanza, poniendo en práctica todo lo. que enseñamos en clase. Esto supone, para nosotros, una reafirmación de nuestros principios como centro de enseñanza dedicado a formar profesionales en la calidad y en la cantidad que necesitan las empresas de tecnología. Para ello, recurrimos a grandes expertos del sector, que no sólo enseñan, sino que realmente trabajan con las tecnologías que predican".