El aislamiento térmico con SATE y fachada ventilada es una de las soluciones de calidad de Façanes Maresme

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la arquitectura moderna en la actualidad tiene que ver con el problema del sobrecalentamiento en los edificios, debido a las altas temperaturas producto del cambio climático.

Esta situación no solo representa un problema para la comodidad de los habitantes, sino de salud, ya que puede producir situaciones de riesgo para muchas personas.

En vista de ello, una de las mejores soluciones que se presentan hoy en día son los SATE y fachada ventilada. En Barcelona y Girona, la empresa Façanes Maresme se especializa en la instalación de estos sistemas de aislamiento térmico.

SATE y fachada ventilada: sistemas de aislamiento térmico en tendencia La fachada SATE y fachada ventilada son dos sistemas de aislamiento térmico muy solicitados por ingenieros, arquitectos y expertos de la construcción, debido a las excelentes ventajas que ofrece.

Los SATE (Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior) utilizan cinco capas o paneles aislantes que se adhieren a las paredes exteriores del edificio, logrando disminuir las pérdidas de calor del mismo, además de aumentar la resistencia ante la formación de grietas. El revestimiento de estas fachadas es impermeable y también ofrece un excelente aislamiento acústico, una ventaja provechosa para cualquier edificio.

Por su parte, la fachada ventilada es un sistema en el que se crea un espacio por el que circula el aire entre la fachada exterior y su cerramiento, logrando una ventilación continua hacia el interior de la cámara.

Al igual que el SATE, la fachada ventilada permite un excelente aislamiento térmico y acústico, protege contra la humedad y, gracias a sus componentes de alta resistencia, permite prolongar la durabilidad de la fachada durante varias décadas con muy poco mantenimiento.

La opción ideal para SATE y fachada ventilada en Girona y Barcelona Façanes Maresme es una empresa con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación y aislamiento de fachadas. En esta empresa trabaja un equipo de expertos comprometidos en ofrecer los mejores resultados para sus clientes, logrando tanto el máximo confort térmico como un trabajo impecable a nivel estético.

Para garantizar la mejor calidad en sus trabajos, la empresa no realiza subcontrataciones y mantiene un trato directo con cada uno de sus clientes. Sus fachadas ventiladas se diseñan con piezas porcelánicas o cerámicas, que no necesitan mantenimiento y pueden permanecer intactas hasta 40 años. Asimismo, ofrecen un servicio de calidad en la instalación de aislamientos SATE, un sistema muy popular en el país actualmente, los cuales permiten un importante ahorro de energía, protección de la estructura del edificio y aumento del confort. Cabe destacar que los profesionales de Façanes Maresme ofrecen asesoramiento personalizado y pueden proporcionar presupuestos sin ningún compromiso a los interesados.