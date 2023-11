El Congreso Mundial de Psicología en México tuvo un éxito rotundo con la destacada participación del psicólogo Fernando Pena

El Congreso Mundial de Psicología en México se erigió como un evento monumental que congregó a expertos, profesionales y entusiastas de la psicología de todo el mundo. Entre los destacados participantes, el psicólogo Fernando Pena, director del Centro de Psicología Calma al Mar y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria (AEPSIS) entusiasmó por su sobresaliente contribución y metodología innovada.

El evento, organizado por Feelink, una de las entidades líderes en México en formación en psicología clínica y de la salud, se llevó a cabo en la histórica ciudad de Puebla durante los días 27, 28 y 29 de octubre. La presencia de renombrados ponentes como Martin Seligman, Jorge Bucay y el psiquiatra Enrique Rojas Marcos, así como multitud de otros extraordinarios ponentes provenientes de todo el mundo, consolidó el congreso como una oportunidad única para la exploración y el intercambio de conocimientos en el ámbito de la psicología.

El psicólogo español Fernando Pena fue uno de los protagonistas que compartieron escenario en este importante encuentro. Su participación incluyó una ponencia magistral titulada "10 pasos para convertirte en una persona positiva", que llenó el enorme auditorio con casi 3.000 personas, además de cientos que siguieron su conferencia de forma online.

Una de las actividades más destacadas tras la ponencia de Fernando Pena fue su firma de libros. El psicólogo agotó todos los ejemplares que llevaba consigo, firmando cientos de copias de su último libro, Las 10 claves del bienestar, así como de su obra anterior, "Cómo seducir a tu cliente". La fila de seguidores entusiasmados que esperaban obtener la firma del autor se extendía a lo largo de todo el recinto, reflejando el impacto y la demanda de sus obras en el ámbito de la psicología. Las estanterías de este palacio de congresos se vaciaron tan rápido que muchas personas interesadas en sus libros fueron dirigidas a obtener una copia a través de internet, donde también están disponibles ambos libros, tanto en formato papel como en formato digital.

La conferencia de Pena no solo cautivó a la audiencia por la metodología fresca y divertida que utilizaba, sino también por su contenido útil y muy aplicable. En su presentación, el psicólogo abordó la repercusión que tiene la actitud sobre la salud psicológica, pero también en cómo influye sobre la salud física y en la longevidad. Explicó cómo la ciencia ha demostrado que la actitud puede hacer que los individuos sean más sanos y más longevos. Presentó un método práctico, detallado paso a paso, sobre cómo cada persona puede transformarse en una persona con una actitud más positiva, algo que no solo genera influencia en uno mismo, sino también en las personas de alrededor, en la familia, amigos, compañeros de trabajo y la gente con la que interactúan en su día a día.

Fernando Pena llevó a cabo un experimento con todo el público en el que vivieron en sus carnes cómo de contagiosas son las emociones y cómo las llamadas neuronas espejo se activan para producir en uno mismo las reacciones que uno tiene delante. Fruto del experimento, muchas personas manifestaron tras la conferencia que se habían hecho mucho más conscientes del efecto que tiene sobre los demás y cómo cuidar la actitud es fomentar una reacción positiva y amigable en los demás.

Lo más distintivo de la conferencia de Fernando Pena fue su enfoque participativo. Utilizando juegos y dinámicas, logró involucrar a esa enorme audiencia, generando un impacto intenso y duradero en todos ellos. El público no solo elogió la conferencia como una de las más divertidas que habían visto, sino que también resaltó la relevancia y aplicabilidad de las lecciones aprendidas en sus vidas diarias para lograr cambios significativos y positivos.

La entidad organizadora, Feelink, es una de las principales organizaciones referentes en la formación en psicología clínica y de la salud. Esta organización ofrece diversos diplomados y certificaciones con muchos los mejores psicólogos a nivel mundial. La entidad ha demostrado ser una fuerza impulsora en la promoción de la excelencia en el campo de la psicología, y una de las entidades que están más a la vanguardia en el ámbito de la psicología. Esta entidad ya se encuentra preparando su siguiente congreso Mundial, que será en mayo de 2024, y agrupará a personalidades de la talla del Dr. Daniel Goleman, el Dr. Mario Alonso Puig o muchos más que se pueden consultar desde su página web. Tanto por la excelente organización como por la talla de sus extraordinarios ponentes se convertirá una vez más en uno de los principales eventos a nivel mundial en el ámbito de la psicología en el 2024.