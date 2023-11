Los roll-on de Biovène Barcelona: Belleza concentrada para una mirada radiante

Una de las partes fundamentales para el cuidado personal del rostro incluye al contorno de ojos y todas sus necesidades. Biovène Barcelona lo sabe y, por esta razón, dispone del mejor formato para obtener un resultado impecable: el roll-on, perfecto para reducir marcas de cansancio, signos de la edad o simplemente para darle vida a una mirada apagada Los roll-on de Biovène Barcelona son la opción más cómoda, limpia y eficaz de devolverle la vida a una mirada apagada. Su formato único en sérum hace que el contenido sea más concentrado y que gracias a su aplicador en forma de bola de metal reduzca la hinchazón. Además, al conservarlos en un lugar refrigerado, aumenta la eficacia de su tratamiento y actúa de manera más rápida. Se pueden encontrar tres tipos de roll-on a la venta en Primor y Druni: hidratante, antiedad y anti-fatiga.

Para sellar la hidratación, reconstruir la barrera del contorno de ojos y reducir la hinchazón, se propone el Hydra-Power Sérum Roll-on, formulado con ácido hialurónico y un sérum de arándano orgánico que devolverá la energía a la mirada.

Hydra-power sérum roll-on contorno de ojos - 6,95€ Por otro lado, se cuenta con el De-puffing sérum roll-on, ideal para combatir los signos de la edad. Está compuesto de activos como el retinol y cereza orgánica, que levanta y restaura las líneas finas y las arrugas.

De-puffing sérum roll-on contorno de ojos anti-edad - 8,95€ Vitamina c sérum roll-ones la opción adecuada si lo que se necesita es reducir marcas de cansancio e iluminar el contorno de las ojeras. Contiene como ingrediente principal la vitamina c, pero también está compuesto de plátano orgánico, que ilumina la piel oscura y ayuda a reducir las bolsas.

