Tapinearte ofrece ideas de regalo de Navidad para un artista

La Navidad es una de las épocas más esperadas del año, ya sea para compartir con los seres queridos y familiares como para demostrar el afecto hacia ellos a través de un regalo de Navidad.

Tapinearte es una tienda que, desde el 2015, ofrece un espacio para unir la tradición y la vanguardia, brindando a sus clientes un entorno en el que puedan encontrar todo lo que necesita un artista, ya sea consolidado o bien como estudiante o aficionado para dejar volar su imaginación y crear obras de arte.

Herramientas que necesita todo artista Para cualquier artista, la elección del material de calidad es primordial para lograr un acabado perfecto. Por esta razón, es necesario saber qué tipos de herramientas son las óptimas para llegar al objetivo deseado.

Las herramientas para poder trabajar en un ambiente cómodo pasan desde el uso de un mandil para proteger la ropa a diferentes disolventes que permiten limpiar los utensilios utilizados -con variantes ecológicas, hipoalergénicas, desodorizadas…, etc. .

Existen instrumentos concretos para cada tipo de pintura, que facilitan el proceso creativo, desde las herramientas más básicas, como pinceles de muy diversos tipos; redondos, planos, forma de lengua de gato, de viaje, naturales, sintéticos, de salida larga y salida corta, paletinas, espátulas, o los lápices de grafito, de carbón, pastel o acuarelables sin olvidar las pinturas, como pueden ser la pintura al óleo, la pintura acrílica, acuarelas, gouaches, tintas, pigmentos, etc. hasta caballetes de trípode o caballetes de estudio, caballetes de campo, caballetes de aluminio o caballetes de madera para pintar cómodamente. Los auxiliares también juegan un papel importante en cualquier técnica, tanto en óleo como en acrílico o acuarela. Las imprimaciones, los médiums, barnices, fijadores etc. son incomprehensibles en cualquier estudio.

Las cajas, estuches y sets son una muy buena opción de regalo en cualquier técnica para cualquier edad o nivel.

Cada pintor tiene su estilo personal para plasmar su arte, por lo que, cuando se trata de regalos de Navidad para un artista, se recomienda optar por las herramientas que se usan con mayor frecuencia.

Ideas para regalar a un artista en Navidad Una de las principales herramientas para un artista son los lápices para hacer bocetos y dar vida a sus ideas. Hay una infinidad de tipos de lápices de dibujo, dependiendo de su dureza y o textura. Las opciones más básicas son lápices HB para dibujo, un 6B para sombreados, un 2B para agregar contrastes y detalles y un 9B para detallar tonos oscuros. También son muy utilizadas las cretas o barras grasas los lápices carbón, los de piedra negra, los sepia, sanguina y blancos además de los lápices pastel o acuarelables es necesario adquirir un borrador para eliminar cualquier marca de lápiz o grafito que pueda tener el dibujo o boceto para perfeccionar el resultado final también los hay de precisión para luces y brillos.

En los sets, estuches y cajas de dibujo hay infinitas posibilidades para regalar Los soportes son una parte importantísima en cualquier proceso creativo, los papeles de dibujo, acuarela, de acrílico o de óleo, tanto en hojas sueltas como en blocs o sketchbooks. Ofrecen las texturas, absorción y acabados adecuados a cada forma de expresión. Lo mismo pasa con los lienzos de algodón o lino o los bastidores de madera de diferentes formatos.

Asimismo, se necesita una paleta para que el artista tenga a la mano los colores a utilizar al pintar y, también, que le permita mezclar diversas tonalidades en una misma superficie.

En los sets y cajas de acrílico y óleo se encuentra todo lo necesario para poder trabajar estas técnicas, los colores, auxiliares, pinceles, paleta, etc. perfectamente ordenado para que no falte de nada en una caja transportable.