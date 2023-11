Clever Vans, la opción inteligente para el alquiler de camper en Canarias

Viajar en furgoneta es una manera única y emocionante de explorar el mundo, ya que es una opción que ofrece un montón de beneficios que no se consiguen viajando de otra forma. Y es que una furgoneta permite a las personas viajar con libertad, a su propio ritmo, sin estar sujetos necesariamente a un itinerario y muchas ventajas más.

La compañía Clever Vans tiene representación de la marca en las Islas Canarias a través de rent camper Canarias, que dispone una flota de vehículos de última generación y gran calidad Clever Vans, preparados con toda la tecnología y el equipamiento necesario para un viaje inolvidable.

Con Clever Vans, alquiler de camper en Canarias La firma Clever Vans es reconocida por ser uno de los fabricantes de campers más exitosos de Alemania, posicionándose entre las mejores en el mundo en su sector. En España, ya hay distribuidores oficiales de las campers de esta compañía, quienes no solo venden estos vehículos, sino que también los alquilan para quienes deseen vivir la experiencia de viajar en uno de ellos.

Se entregan directamente de fábrica, y vienen con un excelente equipamiento con el fin de garantizar el máximo confort, funcionalidad y eficiencia de cada uno de sus componentes. Lo mejor de todo es que este equipamiento también es personalizable, pudiendo agregar extras que mejoren la experiencia.

El alquiler de camper en Canarias se puede hacer fácilmente a través del sitio web de Renta Camper Canarias. Desde allí, se puede contactar con su equipo para elegir la camper más adecuada para recorrer toda la isla, según las necesidades del cliente. Ahora mismo, los modelos disponibles son los modelos Runner 636, Tour 540, Celebration 600, Vario Kids 600.

¿Por qué escoger a esta marca y a sus furgonetas? En primer lugar, porque se trata de una marca que asegura calidad, confort, eficiencia, seguridad y un equipamiento de primera. Esto solo en líneas generales, porque si hay que ser específicos, entonces habría que mencionar sus cómodos muebles hechos de madera contrachapada y su aislamiento térmico de alta calidad, gracias a la espuma aislante de celda cerrada de 20 mm. Además, el área de la cocina cuenta con una encimera y una mesa con revestimiento HPL, resistente a arañazos.

En definitiva, son detalles que no siempre se notan a primera vista, pero que terminan haciendo una gran diferencia en la comodidad de las personas que viajan en estos vehículos.

El alquiler de estos vehículos en Canarias con Clever Vans es una excelente alternativa para quienes buscan una forma de viajar que ofrezca beneficios en comodidad y desplazamiento, contacto cercano con la naturaleza, flexibilidad y ahorro de dinero. Todo esto, a bordo de algunas de las mejores campers que hay ahora mismo en el mercado.