Hogar y empresa seguras con las alarmas de seguridad de Piensa Security

Según indica un informe elaborado por una consultora especializada en seguridad, la instalación de alarmas en hogares españoles ha aumentado un 35 % en los últimos 5 años. Este tipo de dispositivos se instalan tanto para evitar robos como ocupaciones en segundas viviendas.

Para acceder a este tipo de sistemas de seguridad en la Comunidad Valenciana es posible recurrir a los servicios de Piensa Security. Esta empresa, cuya sede central se encuentra en Alicante, dispone de distintas opciones. Además, para escoger una alarma de seguridad adecuada, su equipo de especialistas ofrece asesoramiento profesional.

Piensa Security y las alarmas para hogares y empresas Esta firma cuenta con diversas opciones modernas de seguridad, incluyendo alarmas sonoras, anti inhibición y de emergencia SOS que se adaptan a distintas necesidades en hogares y empresas. En particular, las viviendas que disponen de uno de estos kits de seguridad pueden detectar intentos de ocupación o robo, evitándolos en los primeros minutos y dando aviso a las fuerzas del orden. Para ello, Piensa Security cuenta con una central receptora conectada directamente con los cuerpos de seguridad del Estado durante las 24 horas del día.

Por otra parte, las alarmas de esta empresa se pueden adaptar a distintos tipos de inmuebles. En el caso de un chalet es posible establecer protección tanto de forma exterior como interior. A su vez, en un piso las alarmas se pueden instalar en el acceso principal, los pasillos o el salón, entre otras alternativas. Por otro lado, en espacios de trabajo como una oficia es posible colocar un sistema con sirena y luz para ahuyentar intrusos.

En particular, los expertos de Piensa Security recomiendan instalar alarmas en apartamentos, casas o pisos que se encuentran en segundas residencias, ya que, por lo general, en invierno estas propiedades permanecen desocupadas. Además, estos sistemas también ofrecen seguridad durante el verano, cuando los habitantes van a pasar el día a la playa o realizan salidas nocturnas.

Servicios incluidos con una alarma de seguridad de Piensa Security Esta empresa realiza instalaciones de alarmas en alrededor de 24 horas. En el caso de un negocio o local comercial, es posible adquirir los sistemas ZeroVisión. Esta tecnología impide por completo la visión mediante la difusión de humo. De esta manera, los intrusos no pueden llevar adelante el robo o asalto.

Por otra parte, estas alarmas están conectadas con un servicio central que cuenta con expertos a disposición. Además, disponen de detectores de inhibición. Por lo tanto, si algún sistema quiere interferir en la señal de la alarma esta da aviso a la central mediante una red propia de transmisión de señales. En todos los casos, el equipo de esta empresa coloca una placa disuasoria.

De la mano de Piensa Security es posible contar con una alarma de seguridad que se adapte a las necesidades de cada inmueble.