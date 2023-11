Los servicios jurídicos enfocados a cancelar deudas a particulares o autónomos de Cancelamos tu deuda

Estar endeudado no es solo un problema económico, sino que también puede suponer una crisis personal con impacto en la salud mental de un individuo. En este sentido, el temor constante de no poder hacer frente a las deudas puede resultar estresante. Adicionalmente, al atravesar una situación de este tipo suelen verse afectadas las relaciones personales y el rendimiento en el trabajo.

En estos casos en los que el endeudamiento es excesivo y obstruye tanto el desarrollo económico como personal, es posible recurrir al amparo que ofrece la Ley de Segunda Oportunidad. Para ello, es conveniente contar con el apoyo de especialistas como los que integran la firma Cancelamos tu deuda en Canarias. Esta empresa ofrece servicios jurídicos enfocados a cancelar deudas de particulares o autónomos.

Cada vez más particulares y autónomos recurren a la Ley de Segunda Oportunidad Esta normativa está vigente en España desde 2013. En particular, en los últimos 5 años las solicitudes para acogerse a los beneficios que indica esta ley han aumentado de manera exponencial. A propósito de esto, el Consejo General del Poder Judicial ha informado que el número de personas que se han acogido a lo dispuesto para la Ley de Segunda Oportunidad ha pasado de 3.859 en 2018 a 20.579 durante 2022.

En el 90 % de estos casos, el principal acreedor es el sector bancario. Además, algunos de los motivos que impulsan a particulares y autónomos a solicitar el amparo que provee esta normativa son la creciente inflación, la subida de los tipos de interés y los efectos que distintos conflictos internacionales, como por ejemplo, la guerra en Ucrania, han tenido en la economía.

Por otra parte, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hoy en día el 35,5 % de los ciudadanos españoles no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Asimismo, el 75 % de los consumidores ha tenido algún retraso en los pagos de sus obligaciones financieras.

Qué servicios jurídicos ofrece Cancelamos tu deuda en Canarias En este contexto, los expertos de esta firma desarrollan un enfoque basado en la Ley de Segunda Oportunidad. De esta manera, los autónomos o particulares agobiados por las deudas pueden acceder a una solución legal para liberarse de la carga financiera que pesa sobre sus hombros.

Para conseguir este objetivo, Cancelamos tu deuda en Canarias ha diseñado un método propio llamado Futurum. Este sistema consiste, en primer lugar, en conseguir la cancelación de las deudas de manera legal y segura. Adicionalmente, los profesionales de esta firma ofrecen asesoramiento para que sus clientes puedan volver a crecer económicamente sin caer en un endeudamiento excesivo.

