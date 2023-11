Estrategias innovadoras en gestión laboral, ¿por qué las empresas consideran externalizar recursos humanos?

El control de los recursos humanos en una empresa es una tarea constante y sus resultados se reflejan a largo plazo. Este permite fortalecer la adquisición y permanencia de personal importante para el desarrollo de todas las tareas corporativas y conseguir un aumento en la productividad.

Sin embargo, el manejo efectivo de este departamento supone un reto enorme para las organizaciones, sobre todo cuando no se tienen claros los requerimientos relacionados con el capital humano. Algunos de ellos son la experiencia de los empleados, la sinergia que debe existir entre la plantilla de trabajadores o el alcance de los objetivos de la empresa.

En este contexto, compañías como AdelantTa recomiendan externalizar el departamento de Recursos Humanos, de tal manera que profesionales especializados en formación, selección y consultoría de capital humano, se encarguen de todo lo que implica el bienestar de sus empleados.

Ventajas de la gestión eficaz de trabajadores Una gestión externa de los recursos humanos va más allá de la administración laboral de los empleados. Juan Carlos Sánchez, director de AdelantTa, enfatiza la importancia de la gestión eficaz de los recursos humanos y su impacto a largo plazo en las empresas: "el control constante de los recursos humanos no solo fortalece la adquisición y permanencia del personal, sino que también contribuye al desarrollo integral de todas las tareas corporativas".

A pesar de esto, la gestión eficaz de los trabajadores es una labor mucho más amplia que tiene en cuenta aspectos como el desempeño, la salud y seguridad en el trabajo, el bienestar de los empleados y la permanencia de los mismos en la organización. En este sentido, Vanesa Velasco, directora de operaciones de AdelantTa, destaca la complejidad que implica gestionar eficazmente el capital humano de una organización. "Cuando no se tienen claros los requisitos relacionados con el personal, como la experiencia de los empleados o la necesaria sinergia entre la plantilla y los objetivos de la empresa, externalizar el departamento de recursos humanos se convierte en una estrategia clave", señala.

Para la firma, dejar en manos de otra organización la gestión eficaz de sus trabajadores, permite a las empresas hacerse cargo de tareas esenciales para el crecimiento de la corporación, sin dejar de lado todo lo que gira en torno al bienestar y desarrollo de su propio personal.

A largo plazo, las tareas realizadas por los servicios externalizados de gestión laboral mejoran la experiencia de los trabajadores, fortalecen la productividad y retienen empleados valiosos para las empresas. "Nuestro objetivo es fortalecer la productividad y ofrecer ventajas competitivas en el mercado, generando un mayor valor para las empresas que confían en nosotros", afirma Sánchez.

Servicios de externalización del departamento de RRHH La externalización de los servicios de recursos humanos, por tanto, se presenta como una estrategia fundamental para aquellas empresas que buscan superar desafíos como la retención de personal de alto valor y la mejora de la productividad interna.

La división de Human Resources Outplacement (HRO) de AdelantTa se encarga de tareas transaccionales de la organización, analizando y tomando las riendas de la gestión operativa de los recursos humanos. Velasco explica que este servicio aborda tanto las tareas más administrativas como aspectos más profundos de la gestión operativa de recursos humanos. "Desde la administración del personal hasta aspectos jurídico-laborales, políticas retributivas, selección de personal y planes de formación, nuestro equipo experto se encarga de todo", asegura.

Con este servicio, las empresas cuentan con profesionales de recursos humanos de amplia trayectoria para que puedan dedicarse a fortalecer su Core Bussines, y que los trabajadores tengan más herramientas de trabajo que aumenten su bienestar.