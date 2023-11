Los expertos en la gestión de proyectos y estrategias digitales de Nifty Export

Para cualquier empresa moderna es fundamental contar con una estrategia digital sólida que le permita ser visible ante potenciales clientes, incluso más allá de sus fronteras. Diseñar una estrategia de este tipo no siempre es una tarea sencilla, sobre todo en un mundo que cada vez es más competitivo digitalmente. No obstante, hay empresas expertas en esta área que ofrecen sus servicios a otras organizaciones para potenciar la venta una marca en el mundo.

Un ejemplo de ello es Nifty Export, una empresa de distribución digital compuesta por expertos en gestión de proyectos y estrategias digitales, con toda una gama de interesantes servicios para el crecimiento empresarial.

Especialistas en estrategias digitales para vender por el mundo Nifty Export es una empresa dedicada a facilitar la distribución digital de otras compañías para que estas puedan vender sus productos por el mundo. En otras palabras, se dedica a ayudar a potenciar la expansión internacional de otras empresas mediante la venta de sus productos de manera digital alrededor del mundo. Para ello, esta compañía cuenta con expertos en gestión de proyectos y estrategias digitales quienes se encargan de realizar por sus clientes todas las gestiones de venta, trabajando con un modelo win-win.

Además de eso, elaboran e implementan estrategias de marketing para dar a conocer la marca de su cliente internacionalmente y para que sus productos estén en plataformas de todo el mundo, al alcance de un clic. Su servicio de asesoramiento estratégico es especialmente destacable. Y es que, con más de 12 años de experiencia en el mercado, cientos de proyectos gestionados y estrategias digitales desarrolladas de manera exitosa, saben cómo orientar a otras empresas en sus planes estratégicos.

Asesoramiento estratégico a cargo de expertos Los expertos de Nifty Export están siempre dispuestos a ofrecer a cualquier empresa la ayuda especializada que necesitan para el desarrollo de su plan estratégico. Este servicio incluye el asesoramiento en supply chain y logística, pricing, estrategias de canales de distribución, análisis de desarrollo de procesos y hasta de competidores, mediante herramientas de inteligencia competitiva. Adicionalmente, asesoran en cuanto a planes de marketing internacional se refiere, así como en el área legal y fiscal en e-commerce internacional, estrategia logística, herramientas de IA, necesidades tecnológicas y mucho más. Es decir, se trata de toda una batería de servicios orientados a llevar al máximo nivel la expansión internacional digital de una empresa para su reconocimiento de marca en el mundo y para el aumento exponencial de sus ventas internacionales.

En conclusión, cualquier empresa que no sepa o no esté segura de exactamente por dónde comenzar su estrategia de internacionalización digital, la ayuda de los expertos en gestión de proyectos y estrategias digitales de Nifty Export pueden llegar a ser los mejores aliados para encargarse de todo esto.