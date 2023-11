Niche Beauty Lab se adelanta al Black Friday y rebaja al 30 % su nuevo tratamiento con ácido mandélico

Cuando se trata de cuidado de la piel, cada elección cuenta, y seleccionar productos de alta calidad es crucial para mantener una piel saludable y radiante.

En esta línea, algunas marcas, como Niche Beauty Lab, se adelantan al esperado Black Friday 2023 con el objetivo principal de sorprender a los clientes con una oportunidad excepcional para elevar su rutina de cuidado facial. Con un descuento del 30 %, Theramid rebaja el precio de SMOOTHING TREATMENT, uno de sus últimos lanzamientos, que se convertirá en el mejor aliado de las pieles maduras y con tendencia acneica.

SMOOTHING TREATMENT de Theramid: tratamiento exfoliante, iluminador antiedad con ácidos suaves Smoothing Treatment es un tratamiento iluminador antiedad que combina una potente mezcla de ácidos al 20 % (10 % de AHA y 10 % de PHA), con un complejo de péptidos calmantes para exfoliar la piel, combatir manchas, mejorar la textura y signos de la edad, revelando una piel más tersa, luminosa y unificada. Una fórmula única que combina el poder de la Gluconolactona (PHA) y el Ácido Mandélico (AHA) en un solo producto, diseñado para rejuvenecer la piel y devolverle su luminosidad juvenil. Los ácidos AHA y PHA exfolian suavemente las capas más superficiales de la piel, eliminando las células muertas y favoreciendo la renovación celular, dejando como resultado una piel más suave, luminosa y de aspecto más joven.

Además, completa su fórmula un complejo de péptidos calmantes al 5 % que ayuda a reducir y prevenir la irritación asociada a los ácidos exfoliantes, calmar y suavizar la piel.

¿El resultado? La persona va a lucir un rostro más luminoso, uniforme, suave y libre de imperfecciones. Se aplica de noche para despertar con la piel renovada.

Otros productos que no hay que perderse Además del tratamiento con Ácido Mandelico, toda la página web de Niche Beauty Lab está al 30 % de descuento, a continuación ofrecen otras opciones igualmente interesantes para el cuidado del rostro.

Niacinamide Glow Cream Su fórmula lleva un 5 % de niacinamida, la concentración perfecta para iluminar la piel y mejorar el aspecto de las manchas, y Ceramidas que ayudan a mantener la hidratación y refuerzan la barrera de hidratación de la piel. Enamorará a cualquiera su textura en gel, ligera pero hidratante. ¿El resultado? Una piel suave, sedosa, hidratada, repulpada, tersa, equilibrada, luminosa, uniforme y lisa. Ahora está rebajado y tan solo cuesta 11,17 €.

Azid Un tratamiento multifunción con un 15 % de Ácido Azelaico. No solo elimina granos, espinillas y rojeces, sino que también mejora el aspecto de los poros, cicatrices y marcas de granos y trata todas las impurezas de la piel. ¿Lo mejor? Resultados rápidos y visibles a un precio atractivo. Y es que ahora durante el mes de noviembre es posible conseguirlo por 24,47 €.

Invisible Sunscreen SPF50+ Si hay algo que no puede faltar en cualquier rutina es el protector solar. Invisible sunscreen ofrece una alta protección contra los rayos UV, garantizando una defensa completa contra UVA, UVB, IR y HEVL (luz azul). Además, su textura invisible y ultraligera de tacto seco, se absorbe rápidamente dejando un acabado natural y aterciopelado, adaptándose a todos los tipos y tonos de piel. Se puede conseguir ya por tan solo 13,97 € durante todo el mes de noviembre.