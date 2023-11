El regalo perfecto para estas Navidades

La era de lo ‘inteligente’ parece solo haber comenzado y el auge de los anillos para pagar es una demostración de este fenómeno. Estos diminutos artefactos son la apuesta con la que la empresa tecnológica Rikki ha estado posicionándose en el mercado español este 2023 como uno de los mejores regalos estas navidades, ya que es ideal para sorprender a los amigos y familiares con un artículo tan útil.

El innovador anillo para pagar de Rikki Rikki es una fintech asentada en Barcelona y conformada por un equipo que tiene una amplia experiencia en la formación de startups. Como ocurre en las compañías de este tipo, el eje central de toda su operación radica en la tecnología. Estos emprendedores tratan de conjugar la innovación con diseño y funcionalidad.

El resultado ha sido Rikki, el anillo para pagar. Con un diseño minimalista y elaborado en cerámica hipoalergénica, estos anillos combinan diseño, tecnología y seguridad. Son resistentes al agua, a los golpes y funcionan sin necesidad de batería. Estos dispositivos se pueden activar o desactivar con solo un clic desde la aplicación móvil. Solo hay que acercarlo al datáfono de la misma manera que se hace con una tarjeta contactless para pagar, con diferencia de otros dispositivos en que Rikki no depende del móvil para finalizar la transacción.

A pesar de ser un dispositivo de alta tecnología, los desarrolladores de Rikki se han enfocado en diseñar una joya. En el catálogo de la empresa se pueden observar modelos como negro espacial, negro luna, blanco náutico, azul royal y rosa barbie. Esta diversidad de propuesta permite satisfacer cualquier gusto estético de quien lo porta.

Lo que viene en el pack regalo de Rikki El pack regalo de Rikki consiste en un obsequio que se materializa en cuatro componentes. El primer componente es el anillo en sí para que el destinatario se pueda familiarizar con el anillo y probárselo. El segundo componente es un medidor de tallas de anillo para que el destinatario del regalo pueda medirse el dedo si la talla no le sirve y hacer un cambio de talla gratuitamente si lo necesita. El tercer componente es el código de activación del anillo para empezarlo a usar inmediatamente. El cuarto componente es un joyero elaborado en madera de olivo que proviene de la costa Mediterránea de España fabricado por artesanos locales. Cada pieza es única y lo que se consigue es reciclar la madera de olivo que normalmente se desperdicia, creando así un objeto útil que complementa el anillo.

El anillo ya se puede vincular a cualquier tarjeta de debido o crédito de un banco español o de la comunidad europea usando una tarjeta ‘puente’ de la empresa Curve. En esta billetera digital se puede subir cualquier tarjeta bancaria y escoger a cuál de ellas endosar los gastos del anillo. La empresa aclara que con el anillo Rikki no hay necesidad de transferir dinero a ningún monedero digital. Alternativamente, el dispositivo también funciona con Revolut Visa que permite vincular el anillo directamente sin pasar por Curve.