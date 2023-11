Cuatro ideas originales y sorprendentes para regalar estas Navidades

¿Otra corbata para Navidad? ¿Calcetines? ¿Un pijama calentito? Seguro que puede hacerse mucho mejor poniendo un poco de ganas.

Se acerca la época más mágica del año y, con ella, la difícil tarea de elegir los regalos originales para los seres queridos. Para los que estén cansados de los típicos regalos aburridos y predecibles, Helpers Speakers propone cuatro ideas originales y sorprendentes que harán las delicias de cualquier persona. Estos son los regalos que no pueden faltar en cualquier lista de deseos (incluso, como autorregalo):

El curso de hablar en público de la Escuela de conferenciantes de Helpers Speakers ¿Comunicar con eficacia, seguridad y carisma? ¿Convertirse en un orador profesional y compartir el mensaje con el mundo? Entonces este curso es perfecto. Los usuarios aprenderán las técnicas y herramientas que utilizan los mejores conferenciantes del mundo y podrán practicar con feedback personalizado y acompañamiento continuo. Además, al inscribirse en este curso, se estará colaborando con Helpers Speakers, que colabora, a su vez, con la Asociación Española Contra el Cáncer.

Un regalo para el crecimiento personal y profesional, y que contribuirá a una buena causa. ¿Qué más se puede pedir?

El viaje solidario a Kenia que organiza Helpers Speakers Si se prefiere la aventura y la solidaridad, no hay que perderse esta oportunidad única de viajar a Kenia. Una oportunidad de conocer a William Kikanae, el líder de los Masai, guía oficial de National Geographic y conferenciante en Helpers Speakers, de primera mano la realidad de esta tribu y la vida en el Masai Mara.

Una oportunidad para visitar sus paisajes naturales, su cultura y su gastronomía, y conocer el proyecto social y educativo, que ayuda a mejorar la vida de la comunidad local. Además de un safari fotográfico, habrá la ocasión de hacer algo único como caminar por la sabana con los guerreros Masai e, incluso, dormir al lado del río Mara y ver uno de los cielos más estrellados del mundo.

Un viaje que cambiará la vida del que lo haga y que permitirá aportar un granito de arena al mundo.

Y a la vuelta del viaje, se podrá apadrinar a un niño masái. Por muy poco se podrá cambiar el futuro de uno de estos niños sin recursos. La ONG Adcam, con William Kikanae al frente, está llevando a cabo una labor maravillosa de escolarización. ¿Alguien quiere ayudar a ayudar?

Una empresa redonda. El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo. Este libro es un apasionante bestseller que aúna historia, aventura, el mundo de la empresa actual y la motivación. Narrado con rigor y de forma amena la primera vuelta al mundo realizada por Magallanes y Elcano entre 1519 y 1522. Un viaje épico y lleno de aventuras, que supuso un hito histórico, “la primera vuelta al mundo”, y que tuvo un impacto decisivo en la economía, la política, la cultura y la ciencia de la época. Un libro que desde el punto de vista de una start-up actual, hará viajar en el tiempo y ayudará a descubrir los secretos y las curiosidades de una empresa redonda de hoy y de hace 500 años.

Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito Este libro es una guía práctica y completa para todos aquellos que quieren dedicarse al mundo de las conferencias. En él se puede encontrar todo lo que hay que saber para crear, preparar y dar una conferencia memorable, que capte la atención, emocione y transmita un mensaje. Además, se aprenderá a gestionar una marca personal, cómo promocionarse y cómo conseguir clientes y contratos. Un libro imprescindible para convertirse en un speaker de éxito y vivir de una pasión.

Estas son las cuatro propuestas de regalos para estas Navidades. Desde Helpers Speakers esperan que hayan gustado y que se tengan en cuenta a la hora de hacer la lista. Hay que recordar que regalar no es solo un acto material, sino también una forma de expresar afecto, gratitud e interés por la otra persona. Por eso, animan a elegir regalos que aporten valor, que generen experiencias y que contribuyan a un mundo mejor. "Ayudando nos ayudamos todos".